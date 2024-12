Festa di 18 anni interrotta da un incendio: tetto crollato e 50 evacuati a Vercelli

Un diciottesimo compleanno si è trasformato in un dramma nella serata di sabato 14 dicembre a Caresana, un comune del Vercellese, dove un improvviso incendio ha devastato il locale in cui si stavano svolgendo i festeggiamenti. L’incidente, avvenuto nella storica Tenuta Castelletto, ha richiesto l’evacuazione di una cinquantina di persone presenti all’evento. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.





Le fiamme si sono propagate velocemente e hanno causato il crollo del tetto del casale, costringendo tutti a una fuga repentina all’esterno. L’incendio è stato segnalato intorno alle 21, mentre la festa era nel pieno svolgimento. L’edificio, un antico casale ristrutturato e noto come location per eventi e cerimonie, si trova lungo la Strada Provinciale 4, a pochi chilometri da Vercelli.

Secondo le prime ricostruzioni, l’origine delle fiamme potrebbe essere stata la canna fumaria del locale. Tuttavia, gli accertamenti definitivi sulle cause dell’incidente sono ancora in corso da parte degli inquirenti.

La rapidità con cui è stata data l’allerta ha permesso di mettere in salvo tutti i presenti. I partecipanti alla festa, tra cui molti giovani amici della festeggiata, sono stati immediatamente evacuati, evitando così che qualcuno rimanesse ferito o intossicato dal fumo. “È stato un momento di grande paura”, ha raccontato uno dei partecipanti, che ha assistito al rapido peggioramento della situazione.

I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vercelli, insieme alle squadre di Casale Monferrato e ai volontari di Santhià, sono intervenuti tempestivamente. Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente impegnative a causa dell’intensità delle fiamme e del crollo del tetto, che ha complicato l’accesso alla struttura. È stato necessario l’uso di un’autoscala per domare l’incendio, e i lavori dei pompieri sono proseguiti fino alla mattinata di domenica 15 dicembre.

Un testimone ha riferito: “Appena abbiamo visto il fumo, qualcuno ha gridato di uscire subito. Siamo corsi fuori senza pensarci, poi abbiamo visto le fiamme invadere tutto il tetto in pochi minuti.” La scena ha lasciato tutti i presenti sotto shock, ma la prontezza nell’evacuare il locale ha evitato una possibile tragedia.

La Tenuta Castelletto, rinomata nella zona per matrimoni ed eventi, ha subito danni ingenti. La struttura, essendo un casale storico, aveva un tetto in legno che ha favorito la rapida propagazione dell’incendio. Attualmente, i responsabili della proprietà stanno collaborando con le autorità per comprendere le dinamiche che hanno portato allo scoppio delle fiamme.

Un portavoce dei Vigili del Fuoco ha dichiarato: “L’intervento è stato complesso a causa del crollo del tetto, ma siamo riusciti a evitare che l’incendio si propagasse ulteriormente. La priorità era mettere in sicurezza le persone, e fortunatamente non ci sono stati feriti.”

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, soprattutto per il contesto drammatico in cui si è verificato l’incidente. Per la giovane festeggiata e i suoi ospiti, il compleanno si è trasformato in un’esperienza indimenticabile, ma purtroppo per ragioni drammatiche.

Le indagini continueranno nei prossimi giorni per determinare con precisione l’origine dell’incendio. Nel frattempo, la struttura rimane inagibile e sottoposta a verifiche di stabilità. Gli abitanti di Caresana e i frequentatori abituali della Tenuta Castelletto si sono detti addolorati per quanto accaduto, sottolineando l’importanza di questa storica location per la comunità.

L’incidente ha riportato l’attenzione sull’importanza della manutenzione degli impianti e delle misure di sicurezza nei luoghi che ospitano eventi di grandi dimensioni. Anche se fortunatamente non ci sono state vittime, resta alta la preoccupazione per i danni materiali e per il rischio che situazioni simili possano ripetersi in futuro.

Le immagini del tetto crollato e delle fiamme che hanno avvolto il casale hanno fatto il giro dei social, lasciando il segno nella memoria di chi ha assistito a questa drammatica serata.