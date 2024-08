Festeggiano il matrimonio sul trattore, il mezzo si ribalta e schiaccia la zia dello sposo: morta 53enne

La comunità è in lutto per la tragica scomparsa di Luisella Rocca, una donna di 53 anni, rimasta coinvolta in un drammatico incidente avvenuto sabato 24 agosto durante una festa di nozze nella zona di Cocconato, in provincia di Asti. Dopo tre giorni di ricovero in Rianimazione all’ospedale di Alessandria, la donna è deceduta mercoledì 27 agosto, suscitando profonda tristezza tra familiari e amici.





La ricostruzione dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, al termine della cerimonia nuziale, Luisella e altri invitati hanno deciso di spostarsi su un rimorchio trainato da un vecchio trattore Fiat per continuare i festeggiamenti in un’area chiamata Vastapaglia. Purtroppo, durante il tragitto lungo la strada di San Sebastiano, il rimorchio si è ribaltato in un tratto in discesa, finendo in un fossato e travolgendo gli occupanti. Solo alcuni dei passeggeri hanno riportato ferite lievi, mentre Luisella è stata gravemente colpita dal mezzo.

Trasportata d’urgenza all’ospedale, la donna era cosciente ma le sue condizioni sono deteriorate tra sabato e domenica, probabilmente a causa di un grave trauma cranico. Dopo un’opera di soccorso intensa, è stata dichiarata morta nel pomeriggio di martedì.

Chi era Luisella Rocca

Luisella Rocca, originaria di Favria in provincia di Torino, era una figura ben nota e apprezzata nella sua comunità. Infermiere presso l’ospedale di Cuorgnè per l’ASL TO4, era anche madre di due ragazze e moglie affettuosa. Per anni aveva gestito un ristorante, costruendo legami profondi con i suoi clienti e diventando un pilastro del Canavesano. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tra chi la conosceva.

Innumerevoli messaggi di cordoglio si sono diffusi sui social media, celebrando la vita di Luisella come quella di una persona solare, generosa, e sempre pronta a donare un sorriso. Gli amici la ricordano come una persona “unica e inimitabile”, capace di illuminare ogni spazio con la sua presenza.

“Sei una luce che brilla in Paradiso”, scrivono in molti, evidenziando come la sua gentilezza e la positività abbiano toccato profondamente le vite di chi ha avuto la fortuna di conoscerla. La comunità si stringe attorno al dolore della sua famiglia, onorando la memoria di questa donna straordinaria che vivrà per sempre nei cuori di coloro che l’hanno amata.