Forte temporale in Campania, a Sorrento strade allagate: frana a Marina Piccola. Numerosi interventi dei vigili del fuoco

Il maltempo colpisce la Campania. Una bomba d’acqua ha fatto il suo show sulla penisola Sorrentina. Dopo un’ora di pioggia intensa, questa mattina del 18 ottobre 2024, ci sono stati diversi problemi.





A Sorrento, secondo quanto raccolto da Fanpage.it, c’è stata una frana a Marina Piccola, vicino al porto. I vigili del fuoco sono già sul posto, ma per fortuna non risulta che ci siano persone coinvolte. A Piano di Sorrento e Massalubrense, le strade si sono trasformate in fiumi di acqua e fango, creando qualche casino anche per le auto. Anche a Castellammare di Stabia si segnalano problemi e allagamenti.

Oggi in Campania la Protezione Civile ha lanciato un allerta meteo gialla per rischio di frane, che resterà in vigore per l’intera giornata. Le previsioni dicono che il brutto tempo continuerà anche domani. A Napoli, con l’allerta gialla attiva da mezzanotte fino a stasera alle 23.59, i parchi cittadini saranno chiusi, così come il pontile nord di Bagnoli e l’accesso alle spiagge pubbliche.