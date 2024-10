Francesco Flachi sottoposto a intervento d’urgenza dopo un infarto: le sue condizioni di salute attuali

L’ex attaccante della Sampdoria, Francesco Flachi, ha vissuto un momento drammatico durante l’allenamento della sua squadra di Promozione. Mentre si trovava sul campo di allenamento a Rapallo, è stato colto da un infarto, che ha richiesto un intervento d’urgenza all’ospedale di Lavagna.





“Grazie a tutti per i tanti messaggi. Sto benissimo, sono già in piedi”, ha dichiarato Flachi, mostrando gratitudine per il sostegno ricevuto. Dopo l’intervento d’urgenza, si è mostrato visibilmente provato ma in via di guarigione.

L’infarto ha colpito Flachi durante l’allenamento a Rapallo, costringendo i soccorsi a intervenire prontamente. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Lavagna, dove è stato sottoposto a un intervento salvavita.

Flachi ha rassicurato tutti sulle sue condizioni attuali, dichiarando: “Sta andando tutto bene e per fortuna i controlli vanno ancora meglio. La settimana prossima tornerò a far parte della vita normale.”

Il ex calciatore ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto, affermando: “Mando un grande abbraccio a tutti e grazie a tutti per il sostegno che ho ricevuto in queste ore”.

