Francesco Paolantoni emoziona il pubblico, ma Lucarelli non lo apprezza e Mariotto critica: “C’è troppo sentimentalismo”

La storia di Francesco Paolantoni va dal tavolo di Che Tempo Che Fa al tavolo dei giudici di Ballando con le stelle. Nel video, l’attore napoletano condivide la sua storia e riesce a commuovere il pubblico e alcuni giudici, in particolare Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Gli altri giudici, con Carolyn Smith in testa, non sono stati clementi. Guillermo Mariotto ha commentato: “C’è un’aria di buonismo incredibile, ma non ti eliminiamo”, mentre Selvaggia Lucarelli ha dato 0 dopo aver notato come il suo recupero sia stato rapido, considerata la sua partecipazione alla domenica da Fabio Fazio.





La storia di Francesco Paolantoni

Francesco Paolantoni ha raccontato di aver perso i genitori quando era giovane. Ha perso il padre a vent’anni e la madre a ventidue. Sua sorella se n’è andata e lui è rimasto solo, crescendo da solo: “Dopo quello che è successo, tutto il resto sembra insignificante”.

A vent’anni ho perso mio padre, a ventidue mia madre. Queste esperienze mi hanno segnato. Mia sorella se n’è andata e io sono rimasto solo, senza lavorare in questa grande casa senza luce, gas o acqua calda. Dopo aver affrontato la morte dei miei genitori e essere rimasto solo, tutto il resto sembra superficiale, e lo è. Fa male parlarne senza emozione, ma poi io lascio da parte questi sentimenti. Ho sempre lavorato e affrontato gran parte della mia vita con un certo distacco. Non sono una persona serena, ma controllo i miei timori e questo mi aiuta a fare meglio il mio lavoro. Non essere competitivo non vuol dire non dare il massimo. Vorrei che i giudici vedessero la mia esibizione al di là di ciò che pensano di me.

Dopo questo racconto, i giudici non sono stati molto comprensivi, in particolare Carolyn Smith, che ha preferito giudicare il ballo piuttosto che la storia. Seguendo il suo esempio, anche Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto sono stati critici. “Sei carino,” ha detto Guillermo Mariotto, “ma a me non piace.” Alla fine, Paolantoni ha ricevuto pochi punti: un punteggio di 19. Il pubblico ha protestato ed ha applaudito fortemente il comico napoletano.