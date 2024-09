“Frigo vuoto e tre figli a casa”, Ilary Blasi svela la spesa da 600 euro: umorismo sui social

La presentatrice televisiva Ilary Blasi ha condiviso su Instagram uno scontrino dettagliato della sua spesa, mostrando un importo di 600 euro al ritorno dalle vacanze. Scherzando sul fatto che “si vede che sono tornata?”, ha suscitato curiosità tra i suoi follower.





Preferenze alimentari e preparativi familiari

Dallo scontrino si possono dedurre le preferenze alimentari di Ilary Blasi e dei suoi tre figli, Chanel, Cristian e Isabel. La famiglia sembra prediligere una colazione a base di kefir e latte, mentre per i pasti principali opta per il pesce, con particolare attenzione a calamari, orata e salmone. I calamari risultano essere l’acquisto più costoso, con un prezzo di 30 euro. La spesa include anche numerosi latticini e snack, suggerendo la possibile organizzazione di una festa. Inoltre, una parte significativa del carrello è dedicata a prodotti per la cura personale, come rasoi e bagnoschiuma.

Speculazioni sulla tempistica della condivisione

La condivisione dello scontrino da parte di Ilary Blasi ha sollevato qualche sospetto, in quanto coincide con l’avvicinarsi dell’udienza in tribunale con l’ex marito Francesco Totti per la sentenza di divorzio e la questione del mantenimento. Secondo indiscrezioni, Totti vorrebbe ridurre l’importo mensile da 12.500 euro a 6.250 euro, considerando che il primogenito Cristian è ormai maggiorenne. Ilary, invece, sembra puntare a un aumento, tra 18.000 e 20.000 euro, giustificato dai cambiamenti nei suoi redditi dell’ultimo anno. La condivisione dello scontrino potrebbe quindi essere un modo per sottolineare le spese familiari proprio mentre si avvicina l’importante udienza.

Dalle ultime notizie online, sembra che la situazione legale tra Ilary Blasi e Francesco Totti stia diventando sempre più complessa, con entrambe le parti che cercano di difendere le proprie posizioni in merito al mantenimento e alla divisione dei beni. È emerso che la coppia potrebbe essere coinvolta in un lungo processo legale che potrebbe protrarsi per mesi. Questo aggiornamento getta ulteriore luce sulle possibili motivazioni dietro la condivisione dello scontrino da parte di Ilary Blasi, evidenziando la tensione e le sfide che la coppia sta affrontando in tribunale.