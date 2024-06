Fulminato a 20 anni mentre faceva la doccia, stava per assistere a un matrimonio

Un giovane di soli vent’anni è morto a Baia e Latina, comune dell’Alto Casertano, in circostanze ancora poco chiare. Il ragazzo, identificato come Giuseppe Valletta, sarebbe rimasto folgorato mentre si preparava a fare una doccia per recarsi al matrimonio della cugina. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, accorsi immediatamente sul posto, per il giovane non c’è stato nulla da fare: era già privo di vita all’arrivo dei soccorsi.





Sulla tragica vicenda stanno ora indagando i carabinieri della vicina Pietramelara. Il magistrato di turno ha aperto un fascicolo e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane, che sarà eseguita nei prossimi giorni presso l’istituto di medicina legale dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Gli inquirenti sperano che l’esame autoptico possa fornire ulteriori dettagli per chiarire le cause dell’incidente.

Il piccolo paese di Baia e Latina, che deve il suo nome all’unione dei due comuni di Baia e La Tina, è sotto shock. La notizia della tragedia si è rapidamente diffusa nella comunità, lasciando tutti sconvolti. Giuseppe Valletta era molto conosciuto in paese, e la sua morte ha lasciato un vuoto profondo tra parenti e amici. I carabinieri stanno esaminando tutte le possibili cause dell’incidente, inclusa un’eventuale malfunzionamento dell’impianto elettrico domestico.

Un ulteriore aiuto alle indagini potrà arrivare dall’autopsia, che sarà affidata ad un medico specialista dell’ospedale di Caserta. La comunità attende con ansia l’esito delle indagini per poter fare chiarezza su questa tragedia dai contorni ancora incerti. La vicenda ha scosso profondamente gli abitanti di Baia e Latina, che ora si stringono attorno alla famiglia del giovane Giuseppe in un momento di grande dolore.