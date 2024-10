Funerali di Emanuele Tufano: prossima decisione sul divieto della funzione al Rione Sanità

Domani è prevista l’autopsia sul corpo di Emanuele Tufano, un quindicenne la cui morte tragica ha colpito la comunità di Napoli. Le modalità del delitto potrebbero portare a divieti riguardo ai funerali, particolarmente nella zona della Sanità.

In attesa dell’autopsia, prevista per domani, le indagini sulla morte di Emanuele Tufano, il ragazzo di 15 anni colpito in un conflitto tra bande nel centro di Napoli, continuano a avanzare. Dopo l’esame, sarà necessaria l’autorizzazione della magistratura per la sepoltura. Amici e familiari stanno preparando delle magliette commemorative da indossare ai funerali, ma la decisione finale riguardo alla loro celebrazione dipenderà dal Questore di Napoli, che potrebbe decidere di vietarli.





Prossima l’autopsia sul corpo di Emanuele Tufano

La sparatoria che ha portato alla morte del giovane si è verificata il 24 ottobre in via Carminiello al Mercato, poco prima dell’intersezione con corso Umberto I. Secondo le prime informazioni, Emanuele è stato colpito da un solo proiettile alla schiena, ucciso sul colpo mentre cercava di allontanarsi dalla scena. L’autopsia, programmata per le 14 di domani 29 ottobre, non prevede l’intervento di consulenti di parte al momento.

Decisione sui funerali nel rione Sanità

Secondo le ricostruzioni, l’omicidio è avvenuto durante uno scontro tra bande giovanili, una delle quali originaria della Sanità e l’altra dal quartiere Mercato. Attualmente, le autorità stanno indagando su due minorenni, entrambi del Mercato, che non sono accusati di omicidio ma per possesso di armi. I ragazzi sono stati interrogati dai pubblici ministeri e avrebbero riconosciuto di aver partecipato allo scontro, fornendo inoltre dichiarazioni che possono configurarsi come autoaccuse. La difesa sostiene che i ragazzi avrebbero agito in legittima difesa, respingendo il fuoco quando un gruppo più numeroso, noto come “paranza”, ha aperto il fuoco.

Le motivazioni dell’omicidio esacerbano le preoccupazioni riguardo alla sicurezza pubblica, rendendo incerta la possibilità di celebrare i funerali di Emanuele Tufano in forma pubblica. Nelle prossime ore, il Questore di Napoli, Maurizio Agricola, dovrà comunicare se la cerimonia verrà vietata per ragioni legate all’ordine pubblico.