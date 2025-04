Bianca Balti: “Non voglio provare sensi di colpa per non aver rimosso subito le ovaie, è stata una scelta difficile”

In un’intervista approfondita con Vanity Fair, Bianca Balti ha condiviso il suo percorso di lotta contro il tumore alle ovaie, diagnosticato al terzo stadio lo scorso settembre. La modella ha iniziato una nuova cura e ha già completato un ciclo di chemioterapia. Attraverso i social media, ha documentato il suo viaggio, condividendo aggiornamenti significativi, tra cui la recente ricrescita dei capelli, visibile in un post pubblicato alcune settimane fa.





Essendo consapevole della sua predisposizione genetica alla malattia, in quanto portatrice del gene BRCA 1, Bianca aveva già optato per una mastectomia preventiva. Tuttavia, ha deciso di non sottoporsi a un intervento per la rimozione delle ovaie. “Non accetto più questa critica, non voglio sentirmi in colpa per non averle tolte”, ha dichiarato, evidenziando le pressioni e le aspettative che ha ricevuto riguardo alla sua salute.

Riflettendo sulla sua decisione di non operarsi preventivamente, Bianca ha raccontato come, prima della diagnosi, fosse stata messa in dubbio da alcuni medici per non aver preso misure più drastiche. “Ricordo il dolore grandissimo che provavo quando mi scrivevano alcuni dottori che si dichiaravano stupiti perché non mi ero messa in sicurezza. Le loro parole mi facevano sentire sbagliata”. Quando è stata diagnosticata con una massa tumorale, ha riflettuto sulla sua scelta, ma ora è chiara nel suo messaggio: “Sapere di essere predisposti è un discorso, fare l’operazione un altro. Lo consiglio a tutti, ma non è facile”.

Bianca Balti ha voluto diventare un portavoce per la prevenzione, sottolineando che la questione della salute femminile deve essere affrontata con maggiore sensibilità. “Mettersi in sicurezza e prevenire è un tema di cui voglio essere portavoce, ma non voglio sentirmi in colpa per non aver tolto subito le ovaie. È sminuente. Non puoi lasciare una donna sola nelle sue paure. E giudicarla pensando sia una decisione facile da prendere. Fa paura. Ti cambia il corpo. Ti fa andare in menopausa precoce. C’è una complessità che non va sminuita”.

Inoltre, Bianca ha parlato dei suoi progetti futuri, rivelando di concentrarsi più sul processo che sul risultato. “Più che sul cosa mi sto concentrando sul come. Ho scoperto che ciò che mi rende felice è superare me stessa”, ha affermato, aggiungendo che il successo non è più il suo unico obiettivo. “Non conta più se riesco o meno in una cosa. Se non mi riesce, amen, devi imparare a lasciarla andare e passare alla successiva. L’importante non è quello che non funziona. L’importante è continuare ad andare. È tutto lì il mio segreto”.