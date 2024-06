Furto in abitazione, la cagnetta è sparita. L’appello della famiglia di Frosinone: «È malata, aiutateci a ritrovarla»

Una famiglia residente nella zona dell’aeroporto di Frosinone subisce un furto e la scomparsa della loro adorata cagnolina maltese, Trilly, lasciandoli nel dolore e nella preoccupazione per la sua salute.

La tranquilla vita di una famiglia di Frosinone è stata sconvolta da un terribile furto in casa, che ha portato via non solo i loro beni materiali, ma anche l’amatissima cagnolina di razza maltese, Trilly. Questo evento tragico ha lasciato un segno indelebile nella vita di questa famiglia, che ora si trova a fronteggiare non solo la perdita dei loro averi, ma anche l’angoscia per la sorte della loro fedele compagna a quattro zampe.





Il furto e la scomparsa di Trilly

Era il 6 giugno scorso, un giovedì, quando la famiglia ha vissuto il suo incubo peggiore. Era l’ultimo giorno di scuola e i genitori si erano assentati per andare a riprendere i figli. Probabilmente i ladri hanno approfittato di questo momento per agire, sapendo che la famiglia sarebbe uscita a quell’ora, verso l’una e trenta, in pieno giorno. Al loro ritorno, la terribile scoperta: la casa era stata messa a soqquadro e i ladri avevano portato via gioielli, oro, argento e bigiotteria. Ma la perdita più grande è stata quella di Trilly, la cagnolina di razza maltese di quattro anni, che era scomparsa nel nulla.

L’appello disperato della famiglia

La famiglia ha immediatamente lanciato un appello disperato, distribuendo messaggi in numerose attività commerciali, negozi di toelettatura e veterinari del vasto quartiere Cavoni e zone limitrofe. Il messaggio descrive Trilly come una cagnolina molto agitata, con problemi al cuore che necessita di cure giornaliere anche costose. La famiglia ha sottolineato l’urgenza di ritrovarla, poiché rischia la vita senza le sue cure. L’appello è rivolto a chiunque abbia informazioni sulla sua scomparsa, chiedendo di consegnarla ai carabinieri o di contattare Eleonora, la proprietaria, al numero 338.5665763.

L’impatto sulla famiglia

La scomparsa di Trilly ha avuto un impatto devastante sulla famiglia, soprattutto sulla figlia di 12 anni, che considerava la cagnolina come una vera e propria amica. La bambina è stata traumatizzata dal furto e non riesce a superare la perdita della sua compagna a quattro zampe. Trilly era parte integrante della famiglia, amata come un membro a tutti gli effetti. La sua assenza ha lasciato un vuoto incolmabile, anche se i ladri hanno portato via oggetti di valore.

La richiesta di aiuto

La famiglia ha sporto una doppia denuncia ai carabinieri: una contro ignoti per il furto subito e una per la sparizione o furto del cane. Ora chiedono l’aiuto di tutti per ritrovare Trilly sana e salva. Chiunque abbia informazioni sulla sua sorte è pregato di contattare immediatamente le autorità o la famiglia stessa. La speranza è che Trilly possa essere ritrovata al più presto, per alleviare il dolore di questa famiglia e restituire alla bambina la sua amica fedele.