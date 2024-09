Gabriel Lanzilotti, 17 anni, muore a Fasano in un incidente con lo scooter: scontro mortale con una SmartMi

Un ragazzo di soli 17 anni ha perso la vita e un altro giovane è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nella notte nel centro di Fasano, in provincia di Brindisi.





Nella serata di ieri, Gabriel Lanzilotti, un giovane di appena 17 anni originario di Ceglie Messapica, ha tragicamente perso la vita in seguito a un incidente stradale che lo ha coinvolto mentre era in sella a uno scooter. L’episodio si è verificato nella zona centrale di Fasano, dove, per motivi che sono attualmente oggetto di indagini da parte dei carabinieri, si è scontrato con una Smart guidata da una donna di 46 anni.

Gabriel e il suo amico si trovavano a bordo di un scooter Piaggio Medley quando sono stati colpiti dall’auto in una dinamica ancora da chiarire. Il giovane è stato subito trasportato d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi, dove, purtroppo, è deceduto pochi minuti dopo essere arrivato in pronto soccorso. Le condizioni del passeggero, anch’esso 17enne e coetaneo della vittima, sono risultate critiche. Rapidamente, il giovane è stato ricoverato in codice rosso e al momento della stesura di questo articolo si trova ancora sotto osservazione all’ospedale Perrino.

La donna al volante della Smart, visibilmente sotto shock per l’accaduto, ha ricevuto assistenza psicologica da parte dei servizi sociali locali. L’evento ha scosso la comunità di Fasano, anche in considerazione che il ragazzo stava per festeggiare il suo diciottesimo compleanno tra pochi giorni. I carabinieri sono attivamente impegnati nell’acquisizione di prove e testimonianze al fine di ricostruire le esatte dinamiche dell’incidente.

Gabriel Lanzilotti non era solo un giovane promettente ma anche un ragazzo conosciuto e ben voluto nella sua comunità. La tragedia ha suscitato un’ondata di solidarietà tra gli amici e i familiari, che stanno piangendo la sua prematura scomparsa. I ragazzi della sua età ricordano i momenti trascorsi insieme, condividendo aneddoti e ricordi di un’adolescenza spensierata.

Proseguendo con le indagini, i militari stanno cercando qualsiasi elemento utile, come video di telecamere di sorveglianza e testimonianze di passanti, per chiarire le responsabilità di quanto accaduto, un episodio che mette in luce i rischi derivanti dalla guida imprudente e l’importanza di rispettare le regole della strada per prevenire futuri incidenti. La comunità di Fasano e l’intero territorio brindisino rimangono in attesa di ulteriori sviluppi su questo tragico evento sorprendente e inquietante.