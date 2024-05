Gabriele Bonci in lutto: la madre Severina è deceduta all’improvviso, pizzerie chiuse

In un momento di profondo dolore personale, Gabriele Bonci, noto a livello internazionale come il “Michelangelo della pizza”, ha annunciato la scomparsa della sua madre, Severina. La triste notizia è stata rivelata attraverso una storia pubblicata sul suo account Instagram, dove Bonci ha espresso il suo lutto e la sua tristezza con un messaggio commovente: «Siamo dispiaciuti di dover comunicare che purtroppo Severina, la mamma di Gabriele, è mancata improvvisamente.»





In segno di rispetto e lutto, i punti vendita di Bonci, inclusi il rinomato Pizzarium a Roma, resteranno chiusi fino all’11 maggio. Questo gesto riflette il profondo legame tra Bonci e sua madre, nonché l’impatto della sua perdita sul quotidiano operato del celebre pizzaiolo. La riapertura delle attività è prevista per la settimana successiva, quando tutto tornerà alla normalità come specificato nel messaggio.

Gabriele Bonci ha rivoluzionato il concetto di pizza gourmet, trasformando il suo Pizzarium in una tappa essenziale per chiunque visiti Roma con l’intento di scoprire le eccellenze culinarie italiane. La sua abilità nel creare impasti unici e condimenti innovativi, unita alla passione per le ricette tradizionali e sperimentali, ha catturato l’attenzione di foodie e critici gastronomici di tutto il mondo.

Il legame tra Bonci e sua madre, così come l’impatto di quest’ultima sulla sua vita e carriera, rimane un aspetto significativo della sua storia personale e professionale. Questo triste evento segna un momento di riflessione e pausa per Bonci, che si allontana temporaneamente dalla scena culinaria per onorare la memoria della madre.