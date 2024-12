Gattuso si mostra senza barba dopo 22 anni: è irriconoscibile, ma c’è un nobile motivo

GENNARO GATTUSO, attuale allenatore dell’Hajduk Spalato, ha deciso di rinunciare a uno dei suoi tratti distintivi: la barba. Una scelta che ha sorpreso molti, considerato che l’ex calciatore non si radeva da oltre due decenni. La trasformazione, tuttavia, non è legata a un semplice cambio di look, ma a una nobile iniziativa benefica.





L’allenatore calabrese ha aderito alla campagna Beard Auction, un evento organizzato per raccogliere fondi destinati alla lotta contro il cancro. L’iniziativa ha permesso di accumulare circa 10.000 euro, una somma devoluta a associazioni locali impegnate in screening e cure per questa malattia. Il gesto di Gattuso, condiviso con altri partecipanti tra cui Zvonimir Sarlija e Matej Sunara, ha riscosso grande apprezzamento da parte dei tifosi e della comunità.

Nel video che documenta il momento in cui il tecnico viene rasato, Gattuso scherza con il barbiere con la sua tipica ironia: “Ma che ca**o fai tu?”. Successivamente, in un’intervista rilasciata al sito ufficiale dell’Hajduk, ha spiegato le sue motivazioni: “Sono orgoglioso di partecipare a questa sfida perché si tratta di un’azione umanitaria molto importante. Non mi rado la barba da 20 anni, ma sono felice di farlo per beneficenza. Dobbiamo raccogliere almeno 10mila euro, e mi sto radendo per questo motivo.” Parole che sottolineano il profondo impegno dell’ex allenatore di Milan e Napoli verso cause sociali.

Oltre al gesto simbolico, la campagna benefica ha ottenuto risultati concreti. Quest’anno, grazie all’iniziativa, sono stati esaminati più di 350 uomini e raccolti complessivamente 150.000 euro per la prevenzione del cancro. La partecipazione di personaggi noti come Gattuso ha dato ulteriore visibilità all’evento, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema di grande rilevanza.

Dopo essersi rasato, Gattuso ha mostrato un volto quasi irriconoscibile, riportando molti indietro nel tempo, ai suoi esordi da giovane calciatore. Tuttavia, nonostante il cambiamento estetico, lo spirito combattivo e la passione che lo contraddistinguono rimangono immutati.

Il nuovo look dell’allenatore arriva in un momento cruciale per l’Hajduk Spalato, che si prepara ad affrontare un’importante sfida contro il Rijeka. La partita, valida per la SuperSport HNL, vedrà le due squadre contendersi il primo posto in classifica. Gattuso, già molto apprezzato dai tifosi croati, avrà un motivo in più per dimostrare il suo valore e guidare la squadra verso una vittoria significativa.

Il gesto di Gattuso ha avuto un forte impatto anche sulla tifoseria, che ha elogiato il suo impegno non solo in campo ma anche fuori. Dal suo arrivo in Croazia, l’ex campione del mondo ha saputo conquistare il rispetto e l’affetto dei supporter, sia per le sue qualità tecniche che per la sua capacità di connettersi con le persone.

Questa iniziativa dimostra ancora una volta come il calcio possa andare oltre il semplice sport, diventando un mezzo per promuovere valori e contribuire al bene comune. Gattuso, con il suo carisma e la sua determinazione, si conferma un esempio positivo, sia come allenatore che come uomo.