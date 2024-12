Gelo e foschia, incidente devastante in autostrada: 51 feriti, 2 vittime

La mattina del 10 dicembre, un grave incidente stradale ha coinvolto decine di veicoli lungo l’autostrada Van-Erciş, nel cuore della Turchia. Le condizioni meteo avverse, caratterizzate da una fitta nebbia e da un manto stradale ghiacciato, hanno reso il tratto autostradale estremamente pericoloso, causando una serie di tamponamenti a catena che hanno avuto conseguenze tragiche.





Il primo incidente si è verificato nelle prime ore del mattino, quando un’auto si è fermata improvvisamente dopo essere stata coinvolta in un tamponamento. I conducenti dei veicoli coinvolti sono scesi per segnalare il pericolo alle altre auto in transito, ma l’asfalto viscido ha reso impossibile per molti automobilisti evitare l’impatto. Questo ha dato origine a una vera e propria carambola, con decine di veicoli che si sono scontrati uno dopo l’altro.

Mentre i soccorritori erano impegnati a prestare assistenza ai feriti e a mettere in sicurezza l’area, un secondo incidente si è verificato nella carreggiata opposta. Anche in questo caso, le condizioni stradali hanno giocato un ruolo determinante, contribuendo a causare ulteriori tamponamenti e aumentando il numero di mezzi coinvolti e di persone ferite.

Il bilancio complessivo del duplice incidente è drammatico: due persone hanno perso la vita e 79 sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Tra i veicoli coinvolti si contano 51 mezzi, tra cui automobili, camion, minibus e autobus. Le autorità locali, insieme ai soccorritori, hanno lavorato per ore per liberare la strada e assistere i feriti. Le immagini riprese sul luogo dell’incidente mostrano una scena caotica, con veicoli distrutti e sparsi lungo entrambe le carreggiate.

Le autorità turche hanno sottolineato come le condizioni climatiche della regione rappresentino un fattore di rischio significativo durante i mesi invernali. La zona di Van-Erciş è spesso soggetta a nebbie fitte e gelate, che rendono la guida particolarmente insidiosa. “È fondamentale che gli automobilisti adottino una maggiore prudenza durante la stagione invernale”, ha dichiarato un portavoce della polizia stradale locale. “L’attenzione alle condizioni della strada e il rispetto delle norme di sicurezza possono fare la differenza in situazioni come questa”.

I testimoni presenti sul posto hanno descritto scene di grande confusione e paura. “Tutto è successo così velocemente”, ha raccontato Ahmet Yilmaz, uno degli automobilisti coinvolti nel primo incidente. “Abbiamo cercato di avvisare chi arrivava dietro di noi, ma nessuno riusciva a fermarsi a causa del ghiaccio”. Un altro testimone, Mehmet Kaya, ha aggiunto: “Era impossibile controllare i veicoli. Ogni auto che arrivava finiva per schiantarsi contro quella davanti”.

Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalle autorità locali, con il supporto di ambulanze e vigili del fuoco. “Abbiamo fatto tutto il possibile per estrarre i feriti dai veicoli e portarli in ospedale il più rapidamente possibile”, ha spiegato un soccorritore presente sul luogo dell’incidente. I feriti sono stati trasportati nei vicini ospedali di Van ed Erciş, dove hanno ricevuto le cure necessarie.

Tra le vittime ci sono due persone che non sono sopravvissute alle ferite riportate. I loro nomi non sono stati ancora resi noti dalle autorità, in attesa di informare le famiglie. Dei 79 feriti, alcuni versano in condizioni critiche, mentre altri hanno riportato lesioni più lievi.

Gli esperti sottolineano come eventi di questo tipo siano purtroppo frequenti durante l’inverno in regioni con climi rigidi come quella di Van-Erciş. Le condizioni stradali possono peggiorare rapidamente a causa delle gelate notturne e della nebbia, rendendo essenziale una manutenzione adeguata delle infrastrutture stradali e una maggiore consapevolezza da parte degli automobilisti.