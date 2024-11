Gerry Scotti a La Ruota Della Fortuna corregge la partecipante dopo il lapsus: “Non posso crederci”

Un errore divertente ha segnato la partecipazione di Sara a “La Ruota Della Fortuna”, quando ha trasformato un “famoso” nodo alla cravatta in un “bavoso”.





Durante la trasmissione “La Ruota Della Fortuna” andata in onda mercoledì 20 novembre, la concorrente Sara si è trovata a dover decifrare la frase “Il Windsor è un famoso nodo alla cravatta”. Tuttavia, nel momento cruciale della risposta, ha commesso un errore che ha fatto sorridere il pubblico e il conduttore Gerry Scotti. Dopo aver identificato tutte le lettere necessarie per comporre la frase correttamente, Sara ha sostituito la parola “famoso” con “bavoso”, suscitando una reazione immediata e divertita da parte di Gerry Scotti. Il conduttore, stupito dall’errore, ha esclamato: “Magari ci guardano dall’Inghilterra, non ci posso credere”.

L’episodio ha visto Sara impegnarsi per un lungo periodo nel tentativo di risolvere l’enigma sul tabellone, mentre Gerry Scotti cercava di mantenere alto il morale con il suo umorismo caratteristico. In un momento di attesa, il conduttore ha scherzato dicendo: “Che facciamo? Alle 8 ho il telegiornale” per alleggerire l’atmosfera. Nonostante il tabellone fosse ormai quasi completo, Sara ha continuato a girare la ruota nella speranza di ottenere una lettera che le permettesse di completare la frase.

Il pubblico in studio è rimasto in silenzio, mentre Gerry Scotti ha fatto notare: “Il pubblico è zitto perché c’è scritto” sperando che Sara riuscisse a trovare la soluzione corretta. Tuttavia, quando finalmente ha tentato di rispondere, è caduta nell’errore che ha lasciato tutti sorpresi: “Il Windsor è un bavoso nodo alla cravatta”.

La reazione del fidanzato di Sara, presente tra il pubblico, è stata immediata: si è portato le mani tra i capelli in segno di incredulità. Gerry Scotti, cercando di mantenere il tono leggero, è intervenuto con una serie di battute: “No, ma che il Windsor è un bavoso? Ma di che stiamo parlando? Scusi, magari ci guardano dall’Inghilterra. Windsor è un bavoso? Non ci posso credere”.

A risolvere la situazione ci ha pensato un’altra concorrente, Valeria, che ha fornito la risposta corretta. Sara, visibilmente imbarazzata, ha attribuito l’errore all’emozione del momento. Dopo una pausa pubblicitaria, Gerry Scotti è tornato sull’accaduto con il suo solito spirito ironico: “Ci siamo fatti sane risate durante la pubblicità, scusami Sara, ti abbiamo preso in giro sul bavoso. Può capitare. Il tuo fidanzato si è messo le mani nei capelli, ma poi ha sorriso anche lui. Avevi in mano la gara, ma non l’hai persa”.

L’incidente è stato accolto con leggerezza da tutti i presenti e Sara stessa ha saputo ridere del suo errore. Questo tipo di situazioni non sono nuove nei programmi televisivi e spesso contribuiscono a creare momenti memorabili che restano impressi nella memoria del pubblico.

Nonostante l’errore, Sara ha continuato a partecipare al gioco con determinazione e spirito sportivo. La sua capacità di ridere di sé stessa e di accettare l’errore con umiltà è stata apprezzata sia dal pubblico in studio che da quello a casa. Il fidanzato di Sara, inizialmente sorpreso dalla gaffe, ha poi saputo prendere la situazione con filosofia e sorridere insieme a lei.

La Ruota Della Fortuna è un programma noto per mettere alla prova i concorrenti con giochi di parole e indovinelli che richiedono concentrazione e rapidità mentale. Gli errori sono parte del gioco e spesso contribuiscono a creare un’atmosfera più rilassata e divertente.

In molti hanno commentato l’episodio sui social media, condividendo clip dell’errore e commentando con simpatia quanto accaduto. Questo tipo di interazioni dimostrano come la televisione possa ancora creare momenti di aggregazione e condivisione tra il pubblico, anche grazie a situazioni inaspettate e divertenti.

Questa doveva fare i provini per l’Eredità e non per La Ruota Della Fortuna pic.twitter.com/BCyi2eF99r — Alessio (@ale_ssio1) November 20, 2024