L’Eredità, il celebre quiz show condotto da Marco Liorni, ha affascinato il pubblico il 4 gennaio con una puntata emozionante. Il Campione Giacomo si è affermato per la seconda volta, ma quanto ha vinto esattamente? Scopriamo la verità sul montepremi.

Un Successo Continuo per L’Eredità

L’Eredità ha nuovamente conquistato il pubblico di Rai1 con una puntata carica di adrenalina e competizione. Il 4 gennaio, il preserale è stato dominato dalla sfida tra i concorrenti, ma è stato Giacomo a emergere come Campione indiscusso.

L’episodio ha introdotto il Tris, un intrigante gioco aggiunto al programma nel 2024. Dario, il primo concorrente a cimentarsi, ha purtroppo commesso un errore fatale su una domanda apparentemente facile, aprendo la strada a ulteriori fallimenti tra i partecipanti, tra cui Camilla e Ludovica.





Il momento chiave è arrivato quando la campionessa Manuela ha deciso di sfidare Dario e Camilla. La sfida si è rivelata cruciale per Dario, che ha ceduto su una domanda riguardante l’attore Alghiero Noschese. Ludovica e Giacomo, invece, hanno ottenuto il pass per l’ultima fase, accumulando rispettivamente 80mila e 70mila euro. Purtroppo per Manuela, nonostante i suoi 60mila euro, è stata eliminata.

Giacomo, Ancora una Vittoria

La fase finale tra Ludovica e Giacomo è stata appassionante, ma alla fine è stato Giacomo a trionfare. Con un montepremi iniziale di 150mila euro, ha dimostrato la sua padronanza del gioco e la sua capacità di rispondere alle domande più complesse.

Nella fase culminante, La Ghigliottina, Giacomo ha affrontato una serie di coppie di parole. Nonostante un errore che ha dimezzato il premio a 75mila euro, ha risposto correttamente a molte altre domande. Tuttavia, la parola chiave, “note,” gli è sfuggita, portando il montepremi finale a 37.500 euro.

Da quando ha debuttato, Giacomo ha accumulato la notevole somma di 47.500 euro. La sua vittoria del 4 gennaio ha confermato la sua abilità e la sua fama di concorrente talentuoso.

Il 5 gennaio, il pubblico attende una nuova puntata per scoprire se Giacomo continuerà a trionfare e ad accumulare premi.