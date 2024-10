Giampaolo Morelli elogia Ilary Blasi nel suo nuovo film: “Grande professionista che si è messa in gioco”

Giampaolo Morelli, noto attore e regista italiano, torna al cinema con una nuova commedia che affronta temi attuali come l’amore nell’era digitale e la solitudine. Nel suo ultimo progetto, “L’amore e altre seghe mentali”, Morelli ha coinvolto una figura inaspettata del mondo dello spettacolo: Ilary Blasi. In un’intervista esclusiva, l’attore ha condiviso dettagli sul film e ha elogiato la performance della Blasi, sottolineando la sua professionalità e disponibilità a mettersi in gioco.





“L’amore e altre seghe mentali”: una commedia sui sentimenti nell’era digitale

Il nuovo film di Giampaolo Morelli, in uscita nelle sale cinematografiche il 17 ottobre 2024, esplora le complessità delle relazioni moderne filtrate attraverso la tecnologia. La trama segue le vicende di Guido, un veterinario quarantacinquenne interpretato dallo stesso Morelli, che dopo una delusione amorosa si rifugia nel mondo del sesso virtuale e dell’autoerotismo.In un’intervista a Fanpage, Morelli ha spiegato il concept del film: “La tecnologia farà sempre più parte della nostra vita. L’intelligenza artificiale va avanti ad una velocità spaventosa, già esistono visori che permettono di fare sesso in maniera virtuale, nel film mi sono semplicemente portato avanti su alcuni aspetti”. Il regista ha sottolineato come la pellicola non sia una critica al progresso tecnologico, ma piuttosto un’esplorazione delle sue implicazioni sulle relazioni umane: “Non sono uno di quelli che teme il progresso o che dice che si stava meglio prima, apprezzo tutti i comfort di adesso. È vero, però, che la tecnologia porta con sé anche l’isolamento”.

Ilary Blasi: un debutto cinematografico inaspettato

Una delle sorprese più interessanti del cast è la presenza di Ilary Blasi, al suo debutto come attrice cinematografica. Giampaolo Morelli ha spiegato la scelta di coinvolgere la nota conduttrice televisiva: “È una showgirl di cui si è parlato tanto e nel metaverso, in cui tu puoi scegliere di fare sesso con chi vuoi, c’è anche una sezione ‘personaggi vip’. Vuoi vedere che non c’è qualcuno che penserebbe a lei?”.L’attore e regista ha elogiato l’approccio della Blasi al progetto: “Credo che l’autoironia sia la forza più grande di Ilary Blasi che è anche una grande professionista. Io la ringrazio per essersi fidata di me, si è messa tanto in gioco e non è scontato”. Morelli ha anche ricordato la loro precedente collaborazione a “Le Iene”, sottolineando la generosità e la cordialità della Blasi: “A Le Iene era la padrona di casa ma non mi ha mai fatto sentire un ospite. Con me è stata molto generosa, cordiale e genuina”.

Il cast e la trama di “L’amore e altre seghe mentali”

Oltre a Giampaolo Morelli e Ilary Blasi, il film vanta un cast di talento che include Maria Chiara Giannetta, Leonardo Lidi, Marco Cocci, Giulia Fiume e Marco Messeri. La trama ruota attorno a Guido, un veterinario romano che gestisce un negozio di pesci. Dopo una delusione amorosa, Guido si dedica esclusivamente all’autoerotismo e al sesso virtuale, evitando relazioni reali.La svolta arriva quando incontra Giulia (interpretata da Maria Chiara Giannetta), una cameriera descritta come “strampalata e sexy” che lavora nel locale di fronte al suo negozio. Questo incontro risveglia in Guido emozioni e sentimenti che pensava di aver seppellito per sempre.

Giampaolo Morelli: una carriera poliedrica

Giampaolo Morelli, nato a Napoli il 25 novembre 1974, ha costruito una carriera versatile nel mondo dello spettacolo italiano. Inizialmente attivo nel teatro e nel cabaret napoletano, Morelli si è poi trasferito a Roma per perseguire la carriera di attore. Il suo debutto cinematografico è avvenuto nel 2001 con “South Kensington” di Carlo Vanzina, ma è stato il ruolo dell’ispettore Coliandro nell’omonima serie televisiva a portarlo alla ribalta nazionale.Nel corso degli anni, Morelli ha alternato ruoli in televisione e al cinema, partecipando a produzioni di successo come “Mine vaganti” di Ferzan Özpetek e “Ammore e malavita” dei Manetti Bros. Oltre alla recitazione, si è cimentato nella regia e nella scrittura, pubblicando due romanzi e dirigendo il suo primo lungometraggio, “7 ore per farti innamorare”, nel 2020.

Con “L’amore e altre seghe mentali”, Giampaolo Morelli si conferma un artista attento alle dinamiche contemporanee, capace di affrontare temi complessi con ironia e sensibilità. La scelta di includere Ilary Blasi nel cast dimostra la sua apertura a sperimentare e a offrire opportunità inaspettate. Il film promette di essere una riflessione divertente e profonda sulle relazioni nell’era digitale, invitando il pubblico a riflettere sul valore dell’autenticità e della connessione umana in un mondo sempre più virtuale.