Gianluca Vacchi, lutto per la perdita del suo cane Gordo: «Sei stato il mio primo bambino». La struggente separazione in un video

Gianluca Vacchi, il noto imprenditore e personaggio televisivo, ha recentemente espresso la sua profonda disperazione per la perdita del suo cane Gordo, un labrador che era stato il suo “primo figlio” per molti anni.





La notizia della morte del cane è stata annunciata da Vacchi e sua moglie Sharon Fonseca, che hanno condiviso i loro sentimenti di lutto su Instagram.Vacchi ha pubblicato un video che raccoglie i momenti più felici con Gordo, accompagnato da un testo commovente in cui esprime la sua gratitudine per l’amore che il cane gli ha insegnato. “Nella notte tra lunedì e martedì, il nostro amato figlio Gordo ci ha lasciati per diventare l’angelo che è sempre stato nella sua vita,” ha scritto.

“Da quando la mia amata Sharon lo ha portato nella mia vita e ho avuto l’opportunità di diventare suo padre, perché è stato il mio primo figlio, ho capito che essere genitori è un’opportunità che Dio ci dà per conoscere una forma di amore superiore e Gordo mi ha insegnato il senso profondo dell’amore incondizionato, unico e vero.”La coppia ha ricevuto molti messaggi di sostegno dai loro follower, che hanno espresso la loro commozione per la perdita del cane. La morte di Gordo ha lasciato un vuoto nella vita di Vacchi e sua moglie, ma il loro amore per il cane non si è mai spento. “Gordo era il mio primo figlio,” ha ripetuto Vacchi, “e non potrò mai dimenticarlo.” La sua dedizione al cane è stata un esempio di amore incondizionato e di come gli animali possano entrare nella nostra vita e diventare parte integrante della nostra famiglia.

La morte di Gordo è un duro colpo per Vacchi e sua moglie, ma loro continueranno a onorare la memoria del loro amato cane, che ha lasciato un’impronta indelebile sulla loro vita. “Gordo è stato un angelo sulla terra,” ha scritto Vacchi, “e non potrò mai ringraziare abbastanza Sharon per averlo portato nella mia vita.” La loro storia è un esempio di come l’amore per gli animali possa essere profondo e duraturo, e come essi possano diventare parte integrante della nostra famiglia.

