Gianmarco Tamberi ricoverato in ospedale a poche ore dalla finale olimpica: “Ecco la situazione attuale”

Il campione italiano del salto in alto Gianmarco Tamberi si trova in ospedale, e la moglie ha condiviso un’immagine inquietante sui social media a pochi istanti dalla finale delle Olimpiadi di Parigi.





Gianmarco Tamberi, il campione olimpico di salto in alto, è attualmente ricoverato in ospedale. La sua moglie, Chiara Bontempi, ha postato sui social una foto che mostra l’atleta su una barella con una flebo attaccata al braccio, accompagnata da un messaggio chiaro: “Mi state scrivendo in tanti, la situazione è questa. Non riesco a rispondervi, scusate. Siamo in ospedale.” La finale, in programma per le 19:00, rappresenta un’occasione storica, e la presenza di Tamberi è messa seriamente in discussione.

Dolori lancinanti: le coliche renali di Tamberi

Nella mattinata di oggi, Tamberi ha comunicato di aver trascorso una notte drammatica a causa di coliche renali. Attraverso un post sui social, ha spiegato: “Questa notte alle 5 mi sono svegliato con quel dolore lancinante di qualche giorno fa. Un’altra colica renale. Sono passate 5 ore e il male persiste. Ho battuto il destino una volta dopo l’infortunio nel 2016, ma stavolta temo di non farcela.” Nonostante ciò, il campione aveva manifestato una volontà di partecipare alla gara: “Scenderò in pedana, ma non so come riuscirò a saltare in queste condizioni.”

Le preoccupazioni e il sostegno della Fidal

La moglie ha messo in allerta il pubblico circa le condizioni di Tamberi, e ora la situazione è in fase di monitoraggio. Anche il presidente della Fidal, Stefano Mei, ha commentato quanto sta accadendo: “Lui vuole gareggiare, ma dobbiamo vedere come si evolve la situazione. Trema l’incognita sulla sua salute, e la priorità rimane quella di assicurarsi che non ci siano problemi che possano comportare rischi per il suo benessere.”

Messaggi di incoraggiamento da atleti italiani

Nel frattempo, durante la mattinata, numerosi atleti italiani hanno dimostrato la loro vicinanza a Tamberi, inviando messaggi di supporto e incoraggiamento in questo momento difficile per il portabandiera italiano alle Olimpiadi. Il calore e la solidarietà da parte della squadra nazionale si fanno sentire, rafforzando la comunità sportiva in un momento di crisi.

Un momento di attesa e incertezza

Attualmente, la situazione di Tamberi rimane di giorno in giorno e momento per momento, con un’atmosfera di grande attesa riguardo il suo stato di salute e la sua possibile partecipazione alla finale. L’atleta marchigiano, che ha regalato emozioni e trionfi, ora si trova a dover affrontare una prova non solo sportiva ma anche personale. È una sfida delicata che potrebbe cambiare il corso della sua carriera.

La decisione finale sulla sua partecipazione alla finale olimpica si attende nei prossimi minuti, mentre la comunità sportiva spera in un miglioramento delle sue condizioni. Temendo di dover rinunciare a una grande opportunità, restiamo con il fiato sospeso, consapevoli che lo sport va ben oltre la semplice competizione. La resilienza di un campione viene messa alla prova, e tutti noi siamo con lui in questo momento di grande difficoltà.