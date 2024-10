Giovane di 16 anni aggredisce il docente che lo ha rimproverato: il professore finisce in ospedale

Intorno alle 11.30 di martedì 15 ottobre, uno studente di 16 anni ha aggredito un professore presso l’istituto professionale Emilio Lombardini ad Abbiategrasso, alle porte di Milano. Il giovane ha colpito il docente dopo essere stato rimproverato, causandogli alcune contusioni.





Il rimprovero e l’aggressione

L’insegnante, 47 anni, avrebbe rimproverato lo studente per motivi scolastici, scatenando la sua reazione violenta. L’alunno avrebbe inseguito il professore per i corridoi e l’avrebbe gettato a terra con violenza.

Soccorso e indagini in corso

I colleghi e gli altri studenti sono intervenuti per soccorrere il docente, mentre un’ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso e una pattuglia dei carabinieri sono giunti sul posto. Il professore è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Magenta. Al momento, sono in corso indagini per fare luce sull’accaduto.

Caso simile nel 2023

Si tratta di un’altra aggressione ai danni di un’insegnante presso lo stesso istituto, a distanza di pochi mesi dall’episodio che ha sconvolto l’Italia nel maggio del 2023. Durante una lezione, la professoressa Elisabetta Condò è stata accoltellata in classe da uno dei suoi alunni. Il giovane ha poi minacciato i compagni con una pistola giocattolo ed è stato messo in prova.

Le indagini proseguono per entrambi i casi, mentre la comunità scolastica si interroga su come prevenire simili episodi in futuro.