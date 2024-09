Giovane talento a X Factor: Mimì fa commuovere giuria e pubblico

Una giovane cantante di 17 anni tocca i cuori di tutti con la sua storia e il suo talento, commuovendo anche Achille Lauro e Manuel Agnelli.





Durante l’ultima puntata delle Audizioni di X Factor, un momento indimenticabile ha preso forma: la commozione ha travolto non solo l’intera giuria, ma anche il pubblico presente in studio, lasciandoli in lacrime. Mimì Caruso, con la sua performance, ha toccato profondamente i cuori, in uno dei momenti più emozionanti della serata. Se vi siete persi l’appuntamento di giovedì 27 settembre, non preoccupatevi: il video è disponibile in fondo a questo articolo.

Mimì, una giovane promessa nella musica, ha solo 17 anni ma ha dimostrato un talento straordinario, riuscendo a far scendere le lacrime a Achille Lauro e Manuel Agnelli, oltre ai suoi genitori che seguivano l’esibizione dietro le quinte. I familiari hanno confessato che non l’avevano mai sentita eseguire quel brano prima.

Tra gli ultimi candidati nelle audizioni, Mimì Caruso ha catturato l’attenzione raccontando la sua storia: adottata a soli 8 mesi, ha scelto di esibirsi con una cover di “Figures” di Jessie Reyez. Dalle prime note, il silenzio ha pervaso lo studio, con tutti rapiti dal suo timbro e dalla sua intensità emotiva.

La giuria, colpita dalla sua interpretazione, ha regalato a Mimì quattro sì. Particolarmente toccato, Manuel Agnelli non ha potuto trattenere le lacrime, dichiarando: “Hai un dono. Qui siamo in overbooking ma bisogna fare spazio. Mi sono lasciato intenerire dalla storia”, ha detto Achille Lauro.

“Nel mondo della musica che stiamo vivendo oggi, direzioni sono diverse. Ma che me ne frega. Hai una voce larga come uno stadio. Fai dei passaggi con una naturalezza pazzesca. Sei meravigliosa”, ha commentato ancora Agnelli, visibilmente commosso. Subito dopo, ha usato il suo X Pass, assicurando così a Mimì un posto ai Bootcamp che avranno inizio la prossima settimana.