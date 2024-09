Giuseppe Garibaldi rifiuta il red carpet di Venezia: “Non mi sento all’altezza di attori e registi”

Giuseppe Garibaldi, noto per la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello, ha rivelato di aver declinato l’invito a sfilare sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2024. Garibaldi ha spiegato di non sentirsi a suo agio tra attori e registi di fama mondiale, preferendo evitare situazioni di disagio.

Perché Giuseppe Garibaldi ha rinunciato al red carpet di Venezia 2024

Garibaldi ha condiviso con i suoi follower la decisione di non partecipare alla prestigiosa manifestazione cinematografica, nonostante l’invito ricevuto ad agosto. Ha spiegato: “Dovevo essere sul red carpet di Venezia al Festival del Cinema, ma dopo aver visto chi avrebbe sfilato, mi sono chiesto: ‘Chi sono io per stare lì in mezzo a loro?’. Un po’ di rammarico c’è, ma spero che un giorno ci andrò per meriti diversi, magari come attore”. La sua scelta è stata apprezzata, soprattutto considerando le critiche che spesso colpiscono influencer e personaggi televisivi che partecipano a questi eventi senza un film in concorso.

Gli influencer presenti alla Mostra del Cinema di Venezia

Anche quest’anno, numerosi influencer hanno calcato il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia senza avere film in concorso. Tra questi, Paola Turani, Nilufar Addati, Alessandro Vicinanza con la compagna Roberta Di Padua, Alessia Lanza e altri volti noti. Unica eccezione è stata Giulia De Lellis, che ha sfilato come attrice di uno dei film presentati al Festival.

La decisione di Giuseppe Garibaldi di non partecipare al red carpet ha suscitato discussioni, ma ha anche mostrato la sua umiltà e il rispetto per il mondo del cinema. La sua speranza è di poter un giorno partecipare a questi eventi con un ruolo più significativo.