Google Car coinvolta in incidente con guidatore ubriaco: urina davanti ai carabinieri e patente ritirata

Un uomo di 38 anni, residente a Fontanafredda, è stato coinvolto in un incidente automobilistico domenica 13 ottobre sulla Strada Provinciale 52 a Castello di Aviano, in provincia di Pordenone. Mentre guidava la sua Honda Civic, con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito, si è scontrato frontalmente con un’altra vettura. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare il conducente dell’altro veicolo coinvolto.





I vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo dell’incidente per liberare il conducente dell’altro veicolo coinvolto. Hanno utilizzato un divaricatore e delle cesoie oleodinamiche per creare un varco tra le lamiere e estrarre l’uomo in collaborazione con il personale sanitario.

Dopo l’incidente, l’uomo è stato sottoposto ad alcoltest, risultando positivo con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito. Oltre al ritiro della patente e alla denuncia penale, è stato multato per atti contrari alla pubblica decenza. Successivamente è stato preso in carico per le cure necessarie.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento e sono state raccolte testimonianze per chiarire la dinamica dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità. La Polstrada ha chiuso il tratto di strada in entrambi i sensi di marcia per garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso.

In conclusione, l’incidente causato dall’uomo in stato di ebbrezza ha richiesto l’intervento dei soccorritori per liberare il conducente dell’altro veicolo coinvolto, mentre le indagini sono ancora in corso per accertare le cause dell’accaduto.