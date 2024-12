Grande Fratello, accuse su Helena e Lorenzo: “Recitano un copione per danneggiare Javier”.

Un nuovo caso scuote la Casa del Grande Fratello: un video diffuso sui social ha sollevato dubbi sul comportamento di Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, accusati dal pubblico di orchestrare una strategia per danneggiare Javier Martinez. Le immagini mostrano Lorenzo consigliare a Helena di non truccarsi per apparire triste, scatenando sospetti di un accordo tra i due per mettere in cattiva luce il pallavolista argentino.





Il video della discordia

Il video, diventato virale su X, ha subito generato polemiche. Nel filmato si sente Lorenzo dire a Helena: “Non truccarti, fatti vedere così, triste”. Per molti spettatori, questa frase è la prova di una strategia deliberata per far passare Helena come vittima e Javier come il colpevole. “Lorenzo ed Helena stanno recitando un copione. È tutto organizzato per creare dinamiche contro Javier”, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Che vergogna, stanno sfruttando la situazione per farsi strada nel gioco. La verità verrà fuori”.

Non tutti, però, si sono uniti al coro delle critiche. Alcuni difendono i due concorrenti, sostenendo che il video possa essere stato frainteso o decontestualizzato. “Non c’è nulla di male nel consigliare a un’amica di mostrarsi al naturale. Le accuse sono esagerate”, ha commentato un fan.

I sospetti di Lorenzo su Helena

A rendere la situazione ancora più complessa è un altro episodio accaduto poche ore prima. Lorenzo, parlando con Javier, lo aveva messo in guardia proprio da Helena: “Devi sapere che lei ha frainteso i tuoi abbracci. Per te sono gesti d’amicizia, ma per lei sono segnali di qualcosa di più. Ha fatto lo stesso con me. Io l’abbracciavo come amico, ma lei pensava che ci fosse qualcosa tra noi. Allontanati, salvati”.