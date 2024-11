Grande Fratello, aria di rivoluzione? Maria De Filippi interessata ai casting. Ecco i rumors

Gli ascolti del Grande Fratello non sorridono a questa edizione, che fatica a mantenere il pubblico davanti allo schermo. Con una media di due milioni di telespettatori, il reality riesce appena a raggiungere il minimo indispensabile per giustificare la prima serata su Canale 5. La situazione è aggravata dalla formula del doppio appuntamento settimanale, che totalizza oltre dieci ore di diretta in sette giorni, appesantendo ulteriormente il palinsesto.





In questo contesto, emergono voci insistenti su un possibile intervento di Maria De Filippi. La celebre conduttrice, già artefice di alcuni dei programmi di maggiore successo della rete, starebbe pensando di occuparsi direttamente dei casting del reality, portando la sua esperienza e il suo fiuto per le storie capaci di attrarre l’audience. Se questa ipotesi dovesse concretizzarsi, Mediaset potrebbe optare per un cambio di produzione, sostituendo l’attuale Endemol-Banijay con la Fascino, società di produzione guidata dalla stessa De Filippi.

L’esperimento di Temptation Island

Già nell’ultima edizione del Grande Fratello, si è assistito a un’integrazione tra i format della De Filippi e il reality condotto da Alfonso Signorini. Alcuni dei protagonisti di Temptation Island, altro programma di punta prodotto da Fascino, sono entrati nella casa, dando vita a dinamiche che hanno risvegliato l’interesse del pubblico. Tra loro, spiccavano figure come Perla Vatiero, il suo ex compagno Mirko Brunetti e la tentatrice Greta Rossetti. La vicenda sentimentale e le tensioni tra i tre hanno mantenuto l’attenzione alta, pur essendo criticate per la lentezza narrativa con cui venivano proposte.

L’esperimento sembra aver funzionato, tanto che quest’anno si è deciso di ripetere l’operazione. Tra i nuovi ingressi, infatti, figurano Federica Petagna, il suo ex Alfonso D’Apice e il tentatore Stefano Tediosi, protagonisti di storie intricate e dal forte impatto emotivo che potrebbero stimolare nuove dinamiche all’interno della casa. Tuttavia, resta da vedere se questa strategia sarà sufficiente a invertire la tendenza negativa degli ascolti.

Una possibile rivoluzione per il reality

L’idea di affidare interamente i casting del Grande Fratello a Maria De Filippi non è poi così distante dalla realtà. La conduttrice è già nota per la sua capacità di selezionare volti e storie che catturano l’attenzione del pubblico, come dimostrato dal successo dei suoi programmi, tra cui Amici, Uomini e Donne, C’è Posta per Te e lo stesso Temptation Island. Affidarle questa responsabilità potrebbe rappresentare una svolta per il reality, che da diverse edizioni sembra aver perso lo smalto degli anni passati.

Se questo progetto si concretizzasse, Canale 5 vedrebbe rafforzarsi ulteriormente la presenza di De Filippi, già regina incontrastata del palinsesto. Con la possibile uscita di scena di Paolo Bonolis, il cui contratto con Mediaset scadrà a fine anno, la conduttrice rimarrebbe la principale figura di riferimento per la rete, consolidando il suo monopolio con un nuovo tassello aggiunto al suo già ricco portfolio di programmi.