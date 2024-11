Grande Fratello, ascolti in calo: la puntata del 26 novembre registra il peggior risultato stagionale

Nonostante momenti emozionanti e colpi di scena, la puntata del Grande Fratello del 26 novembre ha registrato un preoccupante calo di ascolti, segnando il peggior dato della stagione con il 13,9% di share.





La puntata del Grande Fratello, andata in onda il 26 novembre, si è conclusa senza eliminazioni, ma con quattro concorrenti finiti in nomination: Federica Petagna, Javier Martinez, Luca Giglio e Stefano Tediosi. Il pubblico, però, sembra aver accolto con tiepido interesse le dinamiche della serata, che pure includevano momenti di forte impatto emotivo come l’incontro tra Helena Prestes e la sua storica amica Dayane Mello.

Helena, insieme a Lorenzo Spolverato, è risultata tra i preferiti del pubblico, vincendo il televoto e ottenendo l’immunità per le prossime nomination. Una vittoria che ha ribadito la sua popolarità, ma che non è bastata a risollevare gli ascolti della trasmissione.

La puntata ha offerto diversi momenti significativi, come il confronto tra Shaila e Lorenzo, separati per giorni durante la permanenza nel tugurio, e l’incontro tra Tommaso Franchi e suo padre Giacomo. Non sono mancate dinamiche sentimentali, tra cui il triangolo amoroso che coinvolge Federica, Alfonso e Stefano. Tuttavia, questo intreccio, che sembrava voler riproporre il successo di situazioni analoghe delle edizioni passate, non ha ottenuto lo stesso coinvolgimento del pubblico.

A rendere ancora più evidente il calo di interesse è stato il confronto diretto con la concorrenza: la fiction Libera su Rai 1 ha dominato la serata con il 18,8% di share, staccando nettamente il reality show di Canale 5. Anche il talk show Belve, condotto da Francesca Fagnani, pur calando rispetto alle scorse settimane, ha raggiunto un rispettabile 7,1% di share.

Il 13,9% di share registrato dalla puntata del 26 novembre rappresenta il peggior risultato della 18ª edizione del Grande Fratello, confermando una tendenza preoccupante per il reality. Il dato risulta ancor più significativo se confrontato con il 14,6% della settimana precedente, già considerato un segnale di crisi.

Nonostante i tentativi di rinnovare il format attraverso una combinazione di personaggi vip e concorrenti non famosi, il programma sembra non riuscire più a coinvolgere il pubblico come in passato. Le dinamiche appaiono spesso ripetitive, e i telespettatori sembrano ormai stanchi di situazioni già viste.

Il Grande Fratello ha rappresentato per anni un pilastro della programmazione televisiva italiana, capace di attrarre milioni di spettatori grazie a una formula fatta di tensioni, amicizie e scontri. Tuttavia, quest’anno il format sta mostrando segni evidenti di stanchezza.

Gli ascolti in calo non sono un problema isolato: negli ultimi anni, il reality ha faticato a mantenere l’interesse del pubblico, nonostante l’introduzione di novità e cambiamenti. La formula “ibrida” adottata per questa edizione, con vip e persone comuni, sembrava promettente, ma non è riuscita a invertire la tendenza negativa.

A pesare sul calo degli ascolti è anche la crescente competizione con altri programmi televisivi. La fiction Libera, in onda su Rai 1, ha ottenuto un notevole successo, superando il Grande Fratello di quasi 5 punti percentuali di share. Allo stesso tempo, il talk show Belve, sebbene rivolto a una nicchia di pubblico, ha continuato a sottrarre spettatori al reality di Canale 5.

La capacità del Grande Fratello di monopolizzare la fascia serale sembra ormai compromessa, e la necessità di una revisione del format appare sempre più evidente.

Con l’avvicinarsi delle fasi finali del programma, resta da vedere se gli autori riusciranno a invertire la tendenza negativa e a riconquistare il pubblico. Le dinamiche interne alla Casa e i colpi di scena possono ancora rappresentare un’opportunità per ravvivare l’interesse, ma il compito si preannuncia arduo.

Intanto, i numeri parlano chiaro: il Grande Fratello sta affrontando una delle crisi più profonde della sua storia, e il calo degli ascolti potrebbe spingere Mediaset a rivedere le strategie per le prossime edizioni.