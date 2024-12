Grande Fratello: comunicato ufficiale convoca tutti i concorrenti

A poche ore dalla puntata del Grande Fratello prevista per il 30 dicembre, la produzione ha rilasciato un comunicato ufficiale che ha coinvolto tutti i concorrenti nella Casa. In attesa dei festeggiamenti per Capodanno e della nuova eliminazione, la tensione continua a crescere tra gli inquilini.





Alfonso D’Apice e Zeudi Di Palma: nuovo bacio nella Casa

Tra le dinamiche più discusse delle ultime ore, spicca il nuovo avvicinamento tra Alfonso D’Apice e Zeudi Di Palma. Durante una conversazione con Javier Martinez, Alfonso ha rivelato: “Prima ci siamo ribaciati con Zeudi”, lasciando il compagno di reality incredulo. Alla domanda di Javier, “Un’altra volta?”, Alfonso ha confermato: “Eh sì, un’altra volta, stavamo nel suo letto.”

Nel frattempo, Zeudi appare visibilmente nervosa a causa del riavvicinamento di Helena Prestes a Javier, alimentando ulteriormente le tensioni nella Casa.

Lo scherzo sul budget settimanale

Un momento di confusione ha coinvolto tutti i concorrenti quando Maxime Mbandà ed Emanuele Fiori hanno comunicato il budget per la spesa settimanale. Inizialmente, i due hanno annunciato che la cifra disponibile era di soli 150 euro, lasciando gli altri concorrenti increduli. Tra tutti, solo Luca Calvani è rimasto impassibile.

Poco dopo, i due hanno svelato che si trattava di uno scherzo, rivelando il vero importo: 440 euro. La notizia ha rasserenato gli animi, garantendo un clima più disteso, almeno temporaneamente.

I nominati e i sondaggi

L’attenzione si concentra ora sui concorrenti nominati per l’eliminazione di stasera. Tra i nominati ci sono:

Maria Monsé

Perla Maria Monsé

Zeudi Di Palma

Bernardo Cherubini

Emanuele Fiori

Secondo i sondaggi, Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, sembra essere al sicuro grazie al supporto del pubblico. Anche Bernardo Cherubini gode di buone probabilità di restare nella Casa. Tuttavia, a rischiare maggiormente l’eliminazione sono Maria Monsé e Emanuele Fiori, che appaiono i più vulnerabili al televoto.