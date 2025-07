Cobra attacca bimbo di 2 anni: il piccolo lo morde alla testa, lo uccide e si salva

Un episodio straordinario ha avuto luogo in un villaggio nel distretto di West Champaran, nello Stato indiano del Bihar, dove un bambino di soli due anni è riuscito a salvarsi da un attacco mortale di un cobra velenoso. Il piccolo, trovandosi faccia a faccia con il serpente all’interno della sua abitazione, ha reagito istintivamente mordendo l’animale sulla testa, provocandone la morte immediata. L’incidente ha lasciato i familiari sotto shock, ma fortunatamente il bambino è stato soccorso in tempo e non ha riportato conseguenze gravi.





Secondo quanto raccontato dai parenti, l’accaduto si è verificato la scorsa settimana. La nonna del bambino ha riferito ai media locali che la famiglia si è accorta della presenza del rettile solo dopo che il piccolo lo aveva già afferrato: “Quando abbiamo visto il serpente nella mano del bambino, tutti siamo accorsi verso di lui ma nel frattempo il piccolo aveva già morso il serpente uccidendolo sul colpo”.

Dopo l’incidente, il bambino è immediatamente svenuto, causando ulteriore preoccupazione tra i familiari. È stato trasportato d’urgenza in un centro sanitario locale e successivamente trasferito in una struttura specializzata per ricevere cure adeguate. Fortunatamente, i medici hanno confermato che il veleno del cobra non è entrato nel flusso sanguigno, limitandosi a raggiungere l’apparato digerente attraverso la cavità orale. Questo dettaglio si è rivelato cruciale per evitare effetti mortali.

Il dottore che ha preso in cura il bambino ha spiegato al quotidiano Telegraph: “Il bambino era sveglio e vigile quando è arrivato ma bocca e viso erano gonfi a causa della reazione al veleno nella cavità orale. Siamo rimasti sorpresi e abbiamo verificato più volte con i suoi genitori per assicurarci che il bambino non fosse stato morso dal cobra, per escludere che il veleno non fosse entrato nel suo flusso sanguigno. Ci hanno detto che aveva morso il cobra e che il serpente era morto sul colpo”.

Secondo i medici, si tratta di un caso estremamente raro. Il veleno del cobra solitamente provoca neurotossicità quando entra nel sistema circolatorio umano attraverso un morso. Tuttavia, nel caso del bambino, il veleno si è limitato al tratto digestivo, evitando complicazioni gravi. Il medico ha aggiunto: “Il bambino ha morso il cobra e il veleno era entrato nel suo tratto digerente, a differenza dei casi in cui il cobra morde la persona e il veleno entra nel sangue e innesca la neurotossicità”.

Dopo 48 ore di osservazione presso la struttura sanitaria specializzata, il piccolo è stato dimesso senza sviluppare sintomi preoccupanti. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media locali e internazionali per la sua natura insolita e per il coraggio dimostrato dal bambino, sebbene si tratti di una reazione istintiva più che consapevole.

Il caso evidenzia anche l’importanza della tempestività nei soccorsi in situazioni di emergenza legate ai morsi di serpenti velenosi. L’intervento rapido dei familiari e dei medici ha giocato un ruolo decisivo nel salvare la vita del bambino. Episodi simili sono rari ma non impossibili nelle aree rurali dell’India, dove la presenza di serpenti velenosi è comune.

Il villaggio di West Champaran, dove si è verificato l’incidente, si trova in una regione caratterizzata da una fauna variegata e dalla presenza di rettili come i cobra, spesso fonte di pericolo per gli abitanti. La famiglia del bambino ha espresso sollievo per l’esito positivo della vicenda, pur rimanendo scossa dall’accaduto.

Questo straordinario episodio rappresenta un caso unico nel suo genere e sottolinea l’importanza della consapevolezza e della prontezza nell’affrontare situazioni di rischio legate alla fauna locale.