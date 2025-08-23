Muore a soli 28 anni l’influencer americano Malik Taylor: fatale un volo di sei metri





Un tragico incidente ha spezzato la vita di Malik Taylor, influencer statunitense di 28 anni molto seguito sui social per i suoi contenuti dedicati alla cultura pop e ai video dal tono umoristico. Il giovane è deceduto mercoledì mattina in North Carolina, quando il SUV che stava guidando è precipitato da un’altezza di circa sei metri.





Secondo le informazioni diffuse dal sito TMZ, che ha riportato i primi rilievi della polizia di Concord, il veicolo è improvvisamente uscito di strada, schiantandosi nell’area sottostante. I soccorritori giunti sul posto hanno tentato di prestare assistenza immediata, ma ogni intervento si è rivelato inutile: Taylor è stato dichiarato morto direttamente sul luogo dell’incidente.

Le prime verifiche mediche hanno stabilito che la causa del decesso è stata un trauma da impatto particolarmente violento. Le autorità locali hanno inoltre ipotizzato che l’alcol possa essere stato un fattore determinante nella dinamica dell’incidente, anche se le indagini restano in corso per accertare con precisione quanto accaduto.

La notizia della sua scomparsa è stata confermata poche ore più tardi anche dall’associazione studentesca Alpha Kappa Psi dell’Austin Peay State University, confraternita di cui il giovane influencer faceva parte. In una nota diffusa per ricordarlo, i membri hanno scritto parole piene di affetto: “Era una luce per tutti, sempre pronto a portare risate, gioia e un sorriso caloroso che illuminava ogni stanza in cui entrava.”

Il percorso di Malik Taylor sui social aveva conosciuto una rapida crescita negli ultimi anni. Conosciuto per il suo stile fresco e ironico, si era specializzato nell’analisi dei trend della cultura pop, riuscendo a renderli accessibili e divertenti per un vasto pubblico. Il suo talento comunicativo lo aveva reso una figura apprezzata, capace di fidelizzare decine di migliaia di utenti grazie alla sua autenticità e all’umorismo con cui affrontava i temi più disparati.

La carriera di Taylor era iniziata con brevi sketch pubblicati su piattaforme video, dove commentava i fenomeni più discussi del momento con osservazioni brillanti e immediate. Nel tempo, aveva allargato la sua produzione, integrando analisi più strutturate su film, serie televisive e personaggi della cultura pop internazionale. Questo approccio gli aveva permesso di distinguersi in un panorama altamente competitivo, conquistando non solo un seguito di fan, ma anche l’attenzione di altri creator e professionisti del settore.

Il giovane influencer aveva da poco festeggiato il suo ventottesimo compleanno all’inizio di luglio, senza poter immaginare che sarebbe stata l’ultima occasione condivisa con amici e follower. La sua morte improvvisa ha lasciato sgomenti sia i familiari che la community online che lo seguiva quotidianamente, generando centinaia di messaggi di cordoglio e ricordi affettuosi.

Sul fronte investigativo, le autorità del North Carolina stanno lavorando per raccogliere testimonianze e ulteriori elementi che possano chiarire se l’eventuale consumo di alcol abbia compromesso la capacità di guida di Taylor. Non si esclude che nelle prossime settimane vengano diffusi i risultati dei test tossicologici, fondamentali per ricostruire le ultime ore del giovane.

L’episodio ha riportato l’attenzione sulla questione della sicurezza stradale e sull’impatto che comportamenti rischiosi alla guida possono avere, soprattutto tra i più giovani. Un tema che, negli Stati Uniti come altrove, continua a rappresentare una delle principali sfide per ridurre il numero di incidenti mortali.



