Grande Fratello, delusione per l’ex concorrente: esclusa da tutto, poverina

Grande Fratello Vip: Tensioni e divergenze tra gli ex inquilini

Nel reality show del Grande Fratello, anche dopo la fine del programma, l’attenzione rimane alta riguardo ai rapporti tra i partecipanti. Ricordiamo il fallimento di alcune amicizie nate all’interno della casa e messe a dura prova una volta tornati alla realtà, come le note vicende tra Federico Massaro e Greta Rossetti, e tra Stefano Miele e Sergio D’Ottavi. Ma pare che ci sia di più.





La nota giornalista di gossip, Deainira Marzano, ha rivelato sul proprio account Instagram un’indiscrezione inaspettata che ha acceso l’entusiasmo tra i fan del programma. Apparentemente, gli ex inquilini del GF sembrano aver formato un’alleanza per escludere uno dei loro colleghi dagli incontri post-programma.

“Emarginata dal gruppo” – Un’ex partecipante a Grande Fratello ostracizzata dai colleghi fuori dalla casa

“Dopo l’ultima edizione del GF, il rapporto con una delle concorrenti è diventato teso e la sua presenza è considerata indesiderata dagli altri partecipanti. È triste, dato che prima era sempre in mezzo a tutti,” ha dichiarato Deianira Marzano su Instagram.

Nel web sono emerse diverse teorie su chi potrebbe essere l’ex concorrente indesiderato. Al momento, gli ex inquilini sembrano divisi in due sottogruppi: uno centrato a Milano, formato da Rosy Chin, Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi, Alessio Falsone e Anita Olivieri in visita; l’altro concentrato a Napoli, precisamente a casa di Marco Maddaloni, dove recentemente si sono radunati Letizia Petris e Paolo Masella, Perla Vatiero e Mirko Brunetti, nonché il padrone di casa stesso. Separata dai due sottogruppi, si trova la coppia costituita dai due bellissimi di questa edizione: Federico Massaro e Vittorio Menozzi.

Molti di questi ex inquilini hanno partecipato alla festa post-finale. Assente Beatrice Luzzi, che ha preferito dare la precedenza alla famiglia. Tuttavia, la regina del GF si incontrerà presto con Stefano Miele, come ha rivelato lo stilista, ansioso di riunirsi con la sua grande amica. Il più isolato sembra essere Giuseppe Garibaldi, che sta trascorrendo del tempo nella sua amata Calabria.

Allora, chi sarà l’ex partecipante che non è più ben accetto tra i suoi ex compagni di viaggio? I sospetti sono diversi. Alcuni fan, ad esempio, hanno notato che lo scorso fine settimana Angelica Baraldi non è apparsa nelle storie Instagram dello show. La ragazza ha trascorso qualche giorno con il suo compagno, Riccardo, celebrando il suo compleanno. Alfonso Signorini la aveva definita la prezzemolina di questa edizione. Certo, ancora non ci sono conferme su chi sia il concorrente escluso dal gruppo.