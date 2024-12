Grande Fratello: Emanuele Fiori verso l’eliminazione prima di Capodanno

Al Grande Fratello, Emanuele Fiori rischia l’eliminazione imminente. Un sondaggio online lo pone tra i meno votati, con solo il 7,8% delle preferenze.





Emanuele Fiori prossimo all’addio al Grande Fratello

La permanenza di Emanuele Fiori nella casa del Grande Fratello sembra ormai giunta al termine. Secondo un sondaggio pubblicato dal sito Angolo delle Notizie, il fisioterapista di 28 anni avrebbe ottenuto pochissimi voti dal pubblico, posizionandosi all’ultimo posto con un esiguo 7,8% delle preferenze. Questa situazione lo pone in netto svantaggio rispetto agli altri concorrenti e quasi certamente decreterà la sua eliminazione nella prossima puntata in diretta, prevista per lunedì 30 dicembre.

Tra i concorrenti più sicuri della loro posizione c’è Zeudi Di Palma, che ha conquistato un ampio margine di voti, raggiungendo il 61,5%. Seguono Bernardo con il 18,2% e Maria Monsè insieme alla figlia Perla Maria, che si attestano al 12,5%. Nonostante fossero inizialmente considerate a rischio, queste ultime sembrano destinate a rimanere nella casa, lasciando Emanuele come principale candidato all’eliminazione.

Il profilo di Emanuele Fiori e il suo percorso nel reality

Emanuele Fiori, nato a Milano, lavora come fisioterapista e gestisce un centro di fisioterapia insieme al fratello Daniele. Grande appassionato di calcio e di brazilian jiu-jitsu, Emanuele aveva deciso di partecipare al Grande Fratello per mettersi alla prova e vivere un’esperienza diversa. Tuttavia, il suo percorso nella casa è stato caratterizzato da una presenza più defilata rispetto ad altri concorrenti più popolari, il che potrebbe aver inciso sul numero di voti ricevuti dal pubblico.

La probabile eliminazione di Emanuele arriva a meno di un mese dall’inizio del programma, segnando la fine di un’avventura che non ha avuto il tempo di decollare completamente. Nonostante ciò, il giovane ha stretto alcuni legami significativi nella casa, lasciando un buon ricordo tra i coinquilini.

Zeudi al sicuro, Emanuele verso l’uscita

Il confronto tra i concorrenti evidenzia un forte divario nei consensi del pubblico. Zeudi Di Palma, una delle favorite, continua a dominare con una solida base di sostenitori. La sua sicurezza nel gioco si riflette nei numeri schiaccianti del sondaggio, che le garantiscono tranquillità anche nelle prossime settimane. Bernardo e il duo Maria Monsè e Perla Maria hanno migliorato le loro posizioni, dimostrando di essere riusciti a conquistare una fetta di pubblico.

Per Emanuele Fiori, però, la situazione appare irreversibile. L’assenza di un forte supporto esterno e la mancanza di momenti particolarmente incisivi all’interno del programma sembrano essere le cause principali della sua imminente eliminazione.

Grande Fratello: l’eliminazione prima di Capodanno

Con la prossima puntata del Grande Fratello, fissata per il 30 dicembre, si concretizzerà l’eliminazione di uno dei gieffini. Emanuele, salvo clamorosi colpi di scena, sarà il concorrente che lascerà la casa più spiata d’Italia, trascorrendo il Capodanno lontano dai riflettori del reality.

La sua uscita segnerà un nuovo punto di svolta nel programma, mentre i concorrenti rimasti si preparano ad affrontare nuove dinamiche e sfide che caratterizzeranno il prosieguo del gioco.