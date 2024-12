Grande Fratello, Eva Grimaldi affronta Javier: “Parla con Helena”

Al Grande Fratello, Eva Grimaldi continua il suo ruolo di consigliera, cercando di mediare tra i concorrenti in crisi. Dopo aver espresso dubbi sul rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, l’attrice ha deciso di affrontare Javier Martinez per discutere del suo rapporto con Helena Prestes.





Nei giorni scorsi, Helena aveva confessato il suo amore per Javier, ma il pallavolista argentino l’ha respinta, preferendo avvicinarsi alla nuova entrata Chiara Cainelli. Questo cambio di rotta ha lasciato Helena turbata e ha alimentato tensioni nella Casa. Javier, soprannominato “Flipper” da Lorenzo per la sua tendenza a passare da una ragazza all’altra, ha spiegato a Eva che Helena “non è mai stata davvero un’ipotetica compagna”.

“Le voglio bene, ma non la vedo come una persona con cui costruire un futuro sentimentale”, ha detto Javier, aggiungendo di non tollerare la gelosia che la fotomodella ha mostrato nei confronti della sua amicizia con Chiara.

Eva interviene: “Parla con lei”

Eva ha chiesto a Javier se Helena fosse consapevole dei suoi sentimenti. Lui ha risposto che è stato sincero fin dall’inizio, ma l’attrice ha insistito: “Perché non riesci a parlare con Helena come parli con me?”.

Javier ha spiegato che al momento non sente il bisogno di un confronto con Helena, preferendo mantenere le distanze. “Desidero che questa mia scelta venga rispettata”, ha dichiarato, ribadendo che per lui la relazione con Chiara non è ancora una storia, ma un’amicizia nata spontaneamente.

Helena: gelosia o paura di perdere un amico?

La conversazione è stata arricchita dall’intervento di Amanda Lecciso, che ha cercato di fornire un’interpretazione diversa del comportamento di Helena. Secondo Amanda ed Eva, la gelosia della modella non sarebbe legata a sentimenti romantici, ma piuttosto al timore di perdere un’amicizia importante.

“Helena teme di non ricevere più le attenzioni che Javier ora dedica a un’altra persona”, ha osservato Amanda. Tuttavia, Javier è rimasto fermo nella sua posizione, ribadendo di non voler forzare una discussione.

La dinamica tra Javier e Helena ha diviso i concorrenti, così come il pubblico. Molti spettatori apprezzano l’intervento di Eva, che tenta di portare chiarezza e maturità nelle relazioni della Casa. Altri, invece, criticano Javier per il modo in cui ha gestito la situazione, accusandolo di essere ambiguo nei confronti di Helena.