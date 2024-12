Grande Fratello, Helena Prestes minaccia di abbandonare: la produzione lavora per trattenerla, ma il pubblico si divide

A pochi mesi dall’inizio dell’edizione, il Grande Fratello si trova a fare i conti con un’altra possibile uscita. Dopo i ritiri volontari di Eleonora Cecere, Enzo Paolo Turchi e Yulia Bruschi, un’altra concorrente sembra sul punto di varcare la porta rossa: Helena Prestes. La modella brasiliana, già al centro di numerose dinamiche e tensioni all’interno della Casa, avrebbe espresso la volontà di lasciare il reality, causando preoccupazione tra gli autori e reazioni contrastanti da parte del pubblico.





La notizia è stata diffusa dall’account X Agent Beast, noto per le sue anticipazioni sul programma. “Anche Helena ha minacciato di abbandonare la Casa. La produzione lavora per convincerla a restare”, si legge in un tweet. Sebbene non ci siano conferme ufficiali da parte del programma o di Alfonso Signorini, le voci trovano riscontro nelle recenti dichiarazioni di Helena, che aveva già accennato al suo disagio: “O sto qua a sopportare o semplicemente me ne vado”.

Il malessere della modella si è accentuato nelle ultime settimane, complice il clima di isolamento e i frequenti scontri con altri concorrenti, come Jessica Morlacchi. Helena ha più volte manifestato la sensazione di essere sotto costante attacco, sia per il suo carattere deciso che per le sue vicende personali e sentimentali.

La produzione del Grande Fratello, secondo quanto riportato, starebbe cercando di convincere Helena a restare, consapevole del ruolo centrale che la modella ricopre nelle dinamiche della Casa. La sua possibile uscita rappresenterebbe un duro colpo per il programma, che perderebbe una delle protagoniste più discusse e seguite di questa edizione.

Anche il pubblico ha reagito con preoccupazione. Molti fan di Helena si sono schierati in sua difesa, sottolineando quanto sia cruciale la sua presenza nel reality: “Senza Helena il GF perde senso”, ha scritto un utente su X. Altri, invece, vedono nella minaccia di abbandono un tentativo di attirare l’attenzione, chiedendo alla produzione di concentrarsi su altri concorrenti: “Se vuole andare, che vada. La Casa non ruota intorno a lei”.

L’eventuale addio di Helena arriva a pochi giorni dall’uscita di Yulia Bruschi, costretta a lasciare il reality per affrontare una vicenda legale che l’ha vista coinvolta con l’ex fidanzato Simone Costa. Durante l’ultima puntata, Alfonso Signorini ha spiegato che la decisione di Yulia è stata presa in accordo con la produzione, lasciando aperta la possibilità di un suo ritorno una volta chiarita la sua posizione.

La situazione di Helena, seppur diversa, sottolinea ulteriormente il clima di tensione che si respira nella Casa, dove il mix di pressioni esterne e interne sembra influire notevolmente sullo stato d’animo dei concorrenti.

Da quando è entrata nella Casa, Helena si è distinta per la sua personalità forte e le sue scelte spesso controcorrente. Le sue interazioni con Javier Martinez, il dichiarato interesse per Lorenzo Spolverato e i frequenti scontri con Jessica hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione su di lei.

Tuttavia, proprio questa centralità sembra averla resa un bersaglio, alimentando malintesi e tensioni con gli altri inquilini. Helena ha più volte dichiarato di sentirsi fraintesa e isolata, una condizione che potrebbe averla spinta a considerare l’abbandono.

Se Helena decidesse di restare, la produzione potrebbe approfittare della situazione per costruire nuove dinamiche narrative e approfondire il suo rapporto con gli altri concorrenti. Un confronto diretto con Jessica o una discussione con Luca Calvani e Javier potrebbe offrire spunti interessanti per le prossime puntate.

In caso di uscita, invece, il programma rischierebbe di perdere uno dei suoi elementi di maggior rilievo, con il compito difficile di mantenere alto l’interesse del pubblico senza la figura polarizzante di Helena.

Con già tre ritiri volontari e ora la minaccia di un quarto, questa edizione del Grande Fratello si sta dimostrando particolarmente complessa da gestire. Le dinamiche intense e le personalità forti dei concorrenti stanno rendendo il gioco più imprevedibile, ma al tempo stesso più fragile.

Il pubblico attende con ansia la prossima puntata per scoprire se Helena resterà o se, come Yulia, deciderà di lasciare definitivamente il reality. Una scelta che, in ogni caso, avrà ripercussioni significative su questa stagione del Grande Fratello.