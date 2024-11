Grande Fratello in crisi: crollano gli ascolti sotto i 2 milioni di spettatori per la puntata del 19 novembre. Mediaset e Alfonso Signorini in difficoltà

La puntata del Grande Fratello andata in onda martedì 19 novembre ha segnato un momento critico per il reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini. Per la prima volta nella storia del programma, gli ascolti sono scesi al di sotto dei 2 milioni di spettatori, registrando un dato preoccupante per Mediaset e aprendo interrogativi sul futuro della trasmissione.





Nonostante il cast e il format rinnovato, la competizione con altre proposte televisive si è rivelata ardua. La serata del 19 novembre ha visto il debutto su Rai 1 della fiction Libera, che ha conquistato 3,4 milioni di spettatori con uno share del 18,85%, surclassando il Grande Fratello, fermo a una media di 1,98 milioni di telespettatori e uno share del 15,40%. Questo risultato rappresenta un segnale d’allarme per Mediaset, che punta su due puntate settimanali del reality, con il secondo appuntamento previsto il sabato sera.

Oltre alla sfida con la fiction di Rai 1, il Grande Fratello si è trovato a competere con il programma di Rai 2 Belve, condotto da Francesca Fagnani, che ha ottenuto 1,6 milioni di spettatori e uno share del 9,11%, grazie a interviste a personaggi di rilievo come Mara Venier, Riccardo Scamarcio e Flavia Vento.

Calo di ascolti: strategie da rivedere

Il doppio appuntamento settimanale, voluto da Mediaset, sembra non aver sortito l’effetto desiderato. La scelta di spostare il reality al martedì, lasciando il lunedì alla nuova edizione de La Talpa condotta da Diletta Leotta, si è rivelata rischiosa. Anche La Talpa ha infatti esordito con ascolti deludenti, lasciando il martedì come un banco di prova cruciale per il Grande Fratello.

Il sabato sera rappresenta un’ulteriore sfida. La trasmissione dovrà competere con il colosso Ballando con le Stelle, il talent show di Rai 1 guidato da Milly Carlucci, che storicamente attira un ampio pubblico. Con questa situazione, le prospettive di risalita per il reality condotto da Alfonso Signorini appaiono incerte.

L’impatto sugli sviluppi futuri

La caduta degli ascolti del Grande Fratello potrebbe spingere Mediaset a ripensare la strategia per le prossime settimane. Il dato di martedì ha evidenziato una perdita significativa di spettatori rispetto alle puntate precedenti, un calo che preoccupa considerando la durata estesa della trasmissione, che spesso si protrae fino a tarda notte per massimizzare i risultati.

Le opinioni degli analisti televisivi si dividono: alcuni ritengono che il reality necessiti di un rinnovamento più incisivo, mentre altri suggeriscono che il format stia soffrendo di una saturazione nel panorama televisivo italiano. L’aggiunta delle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli nella postazione social, non sembra essere bastata per riportare entusiasmo nel pubblico.

Reazioni sui social e tra gli spettatori

Sui social, il calo degli ascolti è diventato un argomento di discussione tra i fan del programma. Molti si sono detti delusi dai contenuti proposti e dalla gestione di alcune dinamiche tra i concorrenti. Altri, invece, difendono il programma, attribuendo il calo di interesse alla forte concorrenza televisiva e alla frammentazione del pubblico.