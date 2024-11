Grande Fratello, Javier Martinez incerto su Helena Prestes: “Mi fa bene, ma qualcosa mi trattiene”

Nella Casa del Grande Fratello, il legame tra Javier Martinez e Helena Prestes sembra farsi sempre più stretto, ma il pallavolista argentino non nasconde dubbi sul loro rapporto, legati anche al passato con Shaila Gatta.





Negli ultimi giorni, Javier e la modella brasiliana hanno condiviso momenti di grande vicinanza, tra gesti affettuosi e abbracci, lasciando trasparire un’intesa particolare. Tuttavia, il pallavolista, pur apprezzando la compagnia di Helena, non è del tutto convinto della natura del loro rapporto, come ha confessato durante una conversazione con Amanda Lecciso, altra inquilina della Casa.

Alla domanda diretta di Amanda: “Non sei convinto? Se non sei convinto, frena. Non ne avete mai parlato in maniera più aperta?”, Javier ha risposto con onestà:

“No, io non sto facendo niente. Non siamo ancora in quella fase in cui lei potrebbe dirmi ‘che vuoi? cosa ti aspetti?’. Potrei definirla come un’amicizia con una vicinanza particolare per il momento. Però è una persona che mi fa bene, queste cose che lei ha, questo abbraccio sentito… a me fa piacere. È una persona rispettosa e di cuore e a me questa cosa piace molto, però c’è qualcosa che frena. E ci può anche stare perché è l’inizio.”

Amanda, cercando di approfondire, ha chiesto se il “freno” potesse essere legato al passato o a eventuali sentimenti residui per Shaila Gatta. Javier ha chiarito che il suo coinvolgimento con la ex è definitivamente concluso:

“No, e non è la stessa situazione in cui si trovava con Lorenzo. Io non la lascio così. Non avrò tentennamenti, non ho bisogno di andare di fiore in fiore per capire quello che voglio. Non è giusto nei suoi confronti.”

L’amica lo ha quindi esortato a vivere il rapporto con Helena con spontaneità, evitando di forzare le cose: “Non può reggerlo dopo tutto… quindi stai facendo bene.”

Nel corso di una conversazione privata con Helena, Javier ha ribadito il suo distacco definitivo da Shaila e ha spiegato come il loro legame non potesse più funzionare:

“Delle volte, in maniera tranquilla, provo a immaginare come potrebbe essere un ritorno e non vedo possibile una cosa del genere. Se lei tornasse, io non direi ‘sì, va bene’. Come faccio?! Non c’è proprio empatia, come faccio a tornare con una persona così? Quando stavo con lei, Lorenzo c’era nell’orbita, lei ci parlava… Adesso che lei sta con lui io mi stacco, perché io sono fatto così. Non cerco l’amicizia, non mi importa.”

La riflessione di Javier ha trovato conferma anche nelle parole di Helena, che ha voluto precisare il suo punto di vista sulla relazione precedente: “Quel giorno ho detto quella parola perché volevo sfogarmi, ma era un’infatuazione. Lei non vedeva in te un partner perché è come se non credesse in te. Loro, con il loro intuito nella vita e nel lavoro, hanno sottovalutato una certa parte… Io ho sentito questo da parte di lui.”

Queste parole hanno spinto Javier a riconoscere che la mancanza di compatibilità fosse alla base del fallimento del rapporto con Shaila: “Io non so se c’era poca stima, ma eravamo su due onde diverse, due mondi diversi. Non siamo compatibili.”

Dopo questo confronto, entrambi hanno deciso di non soffermarsi ulteriormente sul passato per evitare di riaprire vecchie ferite e concentrarsi invece sul presente.

Il legame tra Javier e Helena rimane dunque in una fase delicata, tra il desiderio di approfondire una possibile relazione e il bisogno di chiarire dubbi personali. All’interno della Casa, questa evoluzione viene seguita con grande interesse dagli altri inquilini e dal pubblico, curiosi di scoprire quale direzione prenderanno i loro sentimenti.