Grande Fratello, Jessica in lacrime per Luca Calvani: “Questo mi fa molto male”

Il Grande Fratello continua a essere teatro di emozioni forti, e questa volta i riflettori sono puntati su Jessica Morlacchi, che non è riuscita a trattenere le lacrime dopo un confronto difficile con Luca Calvani. La cantante, visibilmente provata, si è lasciata andare a un pianto liberatorio, raccontando il suo stato d’animo e il dolore derivante dall’allontanamento dall’attore.





Durante l’ultima puntata del reality, Jessica e Luca hanno avuto uno scontro acceso. La cantante ha fatto capire di essersi sentita illusa da Luca, lasciando intendere che tra loro potesse nascere qualcosa di più di una semplice amicizia. Tuttavia, l’attore ha respinto queste insinuazioni, mostrando fastidio per la gelosia manifestata da Jessica nei confronti di Helena Prestes, con cui Luca ha costruito un rapporto più stretto nelle ultime settimane.

Dopo il collegamento con lo studio, Luca si è sfogato con Amanda Lecciso, dichiarando di essere deluso dal comportamento di Jessica e rivelando la sua decisione di prendere le distanze da lei. “Non posso continuare così, devo chiudere con lei”, avrebbe detto l’attore, segnando un punto di rottura nella loro dinamica.

Le tensioni accumulate nei giorni successivi hanno avuto un effetto evidente su Jessica. In uno degli ultimi filmati pubblicati sul sito del Grande Fratello, la cantante si è mostrata emotivamente distrutta, confessando a Mariavittoria Minghetti il suo dolore per l’allontanamento da Luca.

“Sto così, sono molto scossa e anche triste. Non pensare che comunque non ci sia un bene di fondo […] Il bene c’è, nonostante tutto il bene c’è e fa male”, ha detto Jessica, tra le lacrime. La cantante ha riconosciuto che, nonostante le difficoltà, nutre ancora un sentimento positivo nei confronti di Luca, e crede che anche lui provi qualcosa di simile.

Jessica è stata sostenuta da Mariavittoria, che l’ha accompagnata in piscina per cercare di calmarla. “Anche quel male deriva dalla tensione accumulata in questi giorni”, ha commentato Mariavittoria, notando anche i segni fisici dello stress sul corpo di Jessica.

La relazione tra Jessica e Luca, che inizialmente sembrava basata su una solida amicizia, si è progressivamente deteriorata a causa di incomprensioni e sentimenti non corrisposti. Jessica, forse spinta da emozioni più profonde, ha faticato a gestire il legame di Luca con Helena, interpretandolo come una mancanza di attenzione nei suoi confronti.

Dall’altra parte, Luca ha sempre ribadito la natura platonica del suo rapporto con Jessica, sottolineando di non aver mai dato adito a fraintendimenti. Tuttavia, il crescente interesse dell’attore per Helena ha ulteriormente aggravato la situazione, portando Jessica a sentirsi trascurata e non considerata.