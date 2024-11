Grande Fratello, la mamma di Lorenzo Spolverato rivela: “Sapevo che tra lui e Shaila sarebbe scoppiata la passione perché…”

ROMA – Cristina Bracci, madre di Lorenzo Spolverato, ha raccontato il suo punto di vista sulla relazione nata tra il figlio e Shaila Gatta all’interno del programma Grande Fratello, durante un’intervista rilasciata a Giada De Miceli per il programma radiofonico Non Succederà Più, su Radio Radio. La signora Bracci ha dichiarato che l’attrazione tra i due era evidente fin dai primi sguardi, e che come madre non ha potuto fare a meno di notare l’intesa speciale che li univa.





“Lorenzo ha gli occhi solo per Shaila”

Cristina Bracci, apparsa in una delle puntate del reality, ha parlato con entusiasmo della connessione tra Lorenzo e Shaila, svelando come da madre abbia notato subito il trasporto del figlio per l’ex velina. “Ho notato subito, da mamma, che lui aveva gli occhi per Shaila,” ha raccontato la Bracci. “Dal modo in cui si poneva, dagli sguardi che le rivolgeva, era chiaro che per lei c’era qualcosa di speciale rispetto alle altre inquiline,” ha aggiunto.

Secondo Cristina, l’attrazione che Lorenzo provava per Shaila era inevitabile, una passione destinata a esplodere. “Sapevo che sarebbe scoppiata la passione, quando parla il cuore è un disastro,” ha confidato la Bracci, sottolineando come le dinamiche emotive all’interno della Casa spesso scavalchino qualsiasi proposito o decisione razionale. Inoltre, Cristina ha commentato la situazione particolare del reality, in cui i partecipanti vivono isolati dal mondo esterno, condividendo ogni momento. “Sono in quella bolla dove ‘non c’è nessuno tranne noi’,” ha osservato la madre di Lorenzo, suggerendo che l’isolamento potrebbe aver intensificato i sentimenti.

La decisione di Lorenzo di evitare nuove relazioni prima dell’ingresso in Casa

Prima dell’ingresso nella Casa, Lorenzo non aveva intenzione di intraprendere una nuova relazione. Cristina ha spiegato che il figlio aveva da poco concluso una lunga storia d’amore durata tre anni. “Lui si era innamorato davvero, è stata la sua prima storia importante. Ma è finita perché non andavano più d’accordo, erano diventati solo amici,” ha spiegato. Dopo questa esperienza, Lorenzo aveva deciso di evitare legami sentimentali per un po’, preferendo concentrarsi su se stesso e divertirsi. Tuttavia, l’incontro con Shaila sembra aver cambiato le sue intenzioni. “Voleva divertirsi, non cercava una storia, ma con Shaila è scoppiata la passione,” ha concluso Cristina.

“Shaila mi piace, è solare e sicura di sé”

Cristina ha espresso una buona opinione di Shaila, spiegando che la ragazza le è piaciuta fin dal primo momento. “Mi piace come ragazza. Sono allegri e carichi. È simpatica e non ha problemi nell’esporsi,” ha detto, sottolineando il carattere estroverso dell’ex velina. Riconoscendo che alcune effusioni all’interno della Casa possano essere percepite come eccessive, la madre di Lorenzo ha aggiunto: “Capisco che certe cose non si devono fare, ma entrambi hanno trovato la libertà in Spagna,” riferendosi all’atmosfera più rilassata del Grande Fratello spagnolo.

Cristina ha anche commentato il precedente legame tra Shaila e Javier Mertinez, spiegando che probabilmente la ragazza non era pienamente coinvolta nella relazione. “Si è accorta prima che con Javier non c’era qualcosa di profondo,” ha dichiarato. Secondo la madre di Lorenzo, Shaila si sarebbe accorta di provare un interesse più autentico per il figlio e avrebbe cercato di prendere le distanze da Javier, pur consapevole delle critiche che ciò avrebbe potuto generare. “Ha sbagliato nei confronti di Javier perché non è stata chiara,” ha ammesso Cristina, evidenziando però come anche Shaila sembrasse combattuta tra sentimenti e razionalità.

La madre di Lorenzo risponde alle critiche

Cristina Bracci ha poi risposto alle critiche ricevute dalla coppia all’interno della Casa, in particolare da Enzo Paolo Turchi, che ha messo in dubbio l’autenticità del rapporto tra Lorenzo e Shaila. Secondo Turchi, la relazione tra i due concorrenti sarebbe costruita per attirare l’attenzione del pubblico, ma Cristina è fermamente convinta della sincerità dei loro sentimenti. “Secondo me, se non crollano lì dentro, potrebbero durare nel tempo. Come si fa a fingere in tanti momenti della giornata con quella passione? Sarebbero attori di Hollywood,” ha risposto Cristina, difendendo la genuinità del legame tra il figlio e Shaila.

A parere di Cristina, Lorenzo sarebbe stato molto più distaccato se non avesse provato un reale interesse per Shaila, considerando anche la situazione complessa tra Shaila e Javier. “Se Lorenzo non fosse stato realmente coinvolto, le avrebbe fatto capire che la storia non gli interessava,” ha ribadito, contestando l’ipotesi di una storia costruita per le telecamere.

“Shaila è il tipo di Lorenzo”

Cristina ha poi parlato del confronto tra Shaila e un’altra concorrente della Casa, Helena Prestes, spiegando che nonostante Helena sia una persona simpatica e interessante, il suo carattere non si adatta alle preferenze del figlio. “Helena è simpatica, una grande amica, è fantastica come ragazza, ma non è il tipo di Lorenzo. Shaila è decisamente più adatta a lui,” ha spiegato la madre, chiarendo che la personalità di Shaila è più affine a quella di Lorenzo.

La reazione di Javier e le speranze per il futuro

Cristina ha infine parlato del dispiacere del figlio per aver ferito i sentimenti di Javier, che si era avvicinato a Shaila in precedenza. “Javier c’è rimasto male e a Lorenzo è dispiaciuto perché sa che Shaila ha fatto una cosa che non avrebbe dovuto fare. Era immaginabile che Javier reagisse,” ha raccontato Cristina, esprimendo comprensione per la situazione delicata. Tuttavia, la signora Bracci crede che il legame tra Lorenzo e Shaila possa avere un futuro anche al di fuori del reality, qualora i due riescano a mantenere viva l’intesa dimostrata all’interno della Casa.