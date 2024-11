Grande Fratello, Lorenzo Spolverato si paragona a Dio: “Per Helena sono un idolo, come per molte altre”

Lorenzo Spolverato, concorrente milanese del Grande Fratello, ha fatto discutere per le sue parole su Helena Prestes. Parlando di sé come “idolo” e “Dio”, Lorenzo ha commentato ironicamente l’interesse della modella, lasciando interdetti molti spettatori.





Lorenzo Spolverato e l’autocelebrazione al Grande Fratello

Nella Casa del Grande Fratello, le dichiarazioni di Lorenzo Spolverato hanno subito fatto il giro dei social. Durante una conversazione con la ballerina Shaila Gatta, con la quale sta vivendo una relazione, Lorenzo si è lanciato in un discorso decisamente autocelebrativo su Helena Prestes, affermando che la modella proverebbe per lui una passione e un’ammirazione tali da considerarlo quasi una divinità. “Vede in me un idolo, un Dio”, ha dichiarato, senza apparenti incertezze o imbarazzo.

Riferendosi ad Helena come all’“ennesima” ragazza nella sua vita rimasta affascinata dalla sua presunta “profondità”, Lorenzo si è presentato come un oggetto di venerazione. Le sue affermazioni hanno suscitato curiosità e incredulità tra i telespettatori, che hanno commentato divertiti l’episodio sui social.

“Sono uno charmant”: il curioso elogio di Lorenzo

Durante la chiacchierata, Lorenzo si è rivolto a Shaila Gatta per spiegarle il suo punto di vista, descrivendo se stesso come uno “charmant”. Ha poi tentato di definire il termine, dicendo: “Sai cos’è uno charmant, no? È una persona carismatica, capace di piacere anche inconsapevolmente”. Lorenzo ha quindi raccontato di aver riflettuto su come mantenere esclusiva questa sua qualità per una sola persona, confermando di aver scelto Shaila come destinataria di queste attenzioni speciali.

“Ho pensato che sarebbe bello renderlo esclusivo solo per una donna”, ha dichiarato Lorenzo. “E mi sono detto ‘Che cos’ha Helena che puoi portarti fuori?’. Poi mi sono risposto ‘Solo l’amicizia’. Al di là che mi piacessi tu, non era lei”. Lorenzo ha così sottolineato che, sebbene abbia avuto un breve flirt con Helena, sarebbe stato solo un interesse passeggero.

Le reazioni del pubblico e il futuro nella Casa

Le parole di Lorenzo Spolverato non sono passate inosservate, alimentando un dibattito acceso tra gli appassionati del reality show. La sua sicurezza e l’autocelebrazione hanno scatenato l’ilarità, ma anche alcune critiche da parte di chi lo ha accusato di arroganza.

Il pubblico ora resta in attesa di vedere come queste dichiarazioni influenzeranno il clima nella Casa del Grande Fratello e se Helena risponderà ai commenti di Lorenzo o sceglierà di ignorarli. Nel frattempo, il legame con Shaila Gatta sembra essere per Lorenzo la priorità, anche se il percorso nel reality potrebbe ancora riservare delle sorprese.