Grande Fratello: Lorenzo sussurra “Viscido pagliaccio” a Shaila, ma la frase non passa inosservata. Il pubblico è furioso

Una discussione animata ha avuto luogo tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, con Javier Martinez che ha osservato da lontano. Le tensioni continuano a crescere.





Tensione tra Shaila e Lorenzo nella casa del Grande Fratello

Nei giorni passati, un acceso confronto si è verificato all’interno della casa del Grande Fratello tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Dopo un incontro a tre che ha coinvolto anche Helena Prestes, la coppia si è ritrovata nel giardino della casa, dove è scoppiata una lite caratterizzata da accuse e urla. Javier Martinez, che ha assistito alla scena da lontano, ha mimato la parola “clip” verso la telecamera, supportato da Luca Calvani e dalla modella di origini brasiliane.

Nonostante il rapporto tra Shaila e Lorenzo sia caratterizzato da alti e bassi, la recente discussione sembra aver momentaneamente placato le acque. Tuttavia, un commento di Javier ha suscitato il disappunto di Shaila, che gli ha espresso il suo malcontento: “Quello che hai detto mi è dispiaciuto”.

Grande Fratello: il pubblico critica Lorenzo

L’affermazione di Javier ha portato Shaila a chiedergli perché non l’abbia affrontata direttamente: “Perché non mi prendi da parte e parliamo di questa cosa?” ha domandato. Ha poi aggiunto: “Se una cosa ti ha dato fastidio in quel momento, mi potevi prendere da parte”. Shaila ha sottolineato che il commento di Javier dimostra una mancanza di considerazione verso la sua persona: “Vuol dire che, della persona che sono io non ti ricordi niente ed è peccato”. Javier ha ammesso di aver fatto quel commento perché risentito nei suoi confronti, ma ha anche dichiarato che l’attuale comportamento di Shaila non gli piace.

La situazione si è ulteriormente complicata quando Lorenzo, in cucina con Shaila, ha commentato l’atteggiamento di Javier. In un video diffuso sui social, si vede Lorenzo sussurrare alla fidanzata: “Se lo becco”, una frase che ha scatenato la rabbia del pubblico del Grande Fratello, ormai stanco delle frequenti affermazioni aggressive del concorrente.

Numerosi sono stati i commenti critici rivolti a Lorenzo, tra cui: “Ma qualcuno può dire a sto coso che Javier nemmeno lo nomina e kmq se lo becco cosa? Javier gli da pizza e lo manda dal chirurgo a rifarsi” e “Se lo becchi cosa? Viscido, pagliaccio, ancora con queste minacce”.

Le dinamiche all’interno della casa del Grande Fratello continuano a evolversi, con tensioni che sembrano non trovare una risoluzione definitiva. Resta da vedere come si svilupperanno i rapporti tra i concorrenti nelle prossime settimane.

Il ratto:”Se lo becco” Se lo becchi cosa? Viscido, pagliaccio, ancora con queste minacce🤢 Davanti a Javier invece 🐁 #javi7 #grandefratello pic.twitter.com/vbYGrh1sjL — Fabiola (@Fabiola17914989) November 15, 2024