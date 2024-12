Grande Fratello, Mediaset cambia ancora: torna il doppio appuntamento settimanale per recuperare gli ascolti

Nuovo colpo di scena per il Grande Fratello: Mediaset ha deciso di modificare nuovamente la programmazione del reality condotto da Alfonso Signorini. Dopo la puntata del 2 dicembre, che ha visto l’ingresso di cinque nuovi concorrenti e un lieve miglioramento negli ascolti, i vertici del Biscione hanno optato per il ritorno del doppio appuntamento settimanale. Un’ennesima variazione che potrebbe disorientare i telespettatori, già messi alla prova dai continui cambiamenti di programmazione.





La nuova edizione del Grande Fratello, iniziata lo scorso 16 settembre, è stata caratterizzata da una programmazione instabile, legata soprattutto alle performance di audience. All’inizio era prevista una sola puntata settimanale, trasmessa il martedì. Successivamente, è stato introdotto un secondo appuntamento il sabato, per poi tornare a un’unica diretta, spostata questa volta al lunedì sera. Ora, con l’anticipazione riportata da BubinoBlog, il programma torna a occupare anche la serata di sabato, con la prossima puntata prevista per il 7 dicembre.

La decisione di ripristinare il doppio appuntamento sembra una risposta alla recente sconfitta subita contro Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci su Rai1, che ha ottenuto ascolti nettamente superiori. La semifinale dello show di danza ha infatti registrato oltre 3,7 milioni di telespettatori, pari al 29% di share, contro gli 1,8 milioni (13% di share) raccolti dal concerto in replica de Il Volo, trasmesso su Canale 5 nella stessa fascia oraria.

Il ritorno del Grande Fratello al sabato sera sembra quindi una mossa strategica per recuperare terreno, approfittando della pausa di Ballando con le Stelle, che non andrà in onda il 7 dicembre per lasciare spazio alla Prima della Scala e al film Cyrano previsto in seconda serata. Un’occasione che Mediaset spera di sfruttare per incrementare gli ascolti del reality e consolidare la propria posizione nel prime time.

Nonostante il raddoppio temporaneo, la programmazione del Grande Fratello dovrebbe stabilizzarsi a partire dalla settimana successiva, con una sola puntata settimanale prevista al lunedì. Tuttavia, con i continui cambiamenti degli ultimi mesi, nulla sembra essere definitivo. L’intento di Mediaset è chiaro: mantenere vivo l’interesse del pubblico e contrastare la forte concorrenza del sabato sera.

Parallelamente, la decisione di Mediaset mette in pausa le repliche di Il Volo, che non sono riuscite a competere con Ballando con le Stelle. Il concerto del trio, andato in onda sabato scorso, ha registrato ascolti deludenti, portando i vertici a riconsiderare la strategia per la fascia del sabato sera. Secondo quanto riportato, un nuovo spettacolo del trio andrà comunque in onda a Natale, questa volta con un concerto registrato in estate.

La reazione dei telespettatori ai continui cambiamenti di programmazione è stata mista. Alcuni hanno accolto con entusiasmo il ritorno del doppio appuntamento settimanale, vedendolo come un’occasione per seguire più da vicino le dinamiche della Casa. Altri, invece, hanno espresso frustrazione per la mancanza di una linea chiara e coerente, temendo che la frammentazione possa influire negativamente sull’esperienza di visione.

Resta da vedere se questa nuova mossa porterà i risultati sperati, aiutando il Grande Fratello a consolidare il proprio pubblico e recuperare terreno rispetto ai concorrenti. Di certo, l’appuntamento del 7 dicembre sarà cruciale per capire se la strategia di Mediaset riuscirà a dare una svolta significativa a questa edizione del reality.