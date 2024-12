Grande Fratello, Shaila Gatta in lacrime contro Lorenzo Spolverato: “Voglio tornare con Sasà”

La vigilia di Natale nella Casa del Grande Fratello ha acceso le emozioni e messo in luce tensioni irrisolte tra i concorrenti. Al centro del dramma c’è stata Shaila Gatta, che ha affrontato una profonda crisi emotiva dopo essersi sentita esclusa dagli auguri di Lorenzo Spolverato.





Il gesto mancato ha scatenato una reazione furiosa nell’ex velina, che si è ritirata in camera per sfogarsi con Chiara e MariaVittoria. Tra accuse e rimproveri, Shaila ha descritto Lorenzo come “egoista fino all’osso”, sottolineando la sua presunta incapacità di gestire relazioni affettive. “Se lui sa di avere questo problema, non mi doveva fare innamorare. Mi ha fatto passare l’inferno con i suoi mutismi selettivi e poi mi dice ‘so che ti ho fatto soffrire’. Allora lo sa bene che fa soffrire le persone”, ha dichiarato con veemenza.

Nel suo sfogo, Shaila non ha risparmiato neanche se stessa, ammettendo con autoironia le difficoltà che vive nelle relazioni sentimentali. “Ho seri problemi con gli uomini, attiro solo casi umani. Mamma mia, devo andare a Lourdes. Mandatemi a Lourdes, perché ho dei gravi problemi”, ha esclamato tra risate amare.

La frustrazione accumulata ha portato l’ex velina a riflettere sui suoi errori del passato, arrivando a rivolgere un appello pubblico al suo ex fidanzato, Salvatore “Sasà” Monaco, calciatore di Serie C. “Perdonami Sasà se non ti ho saputo accogliere, ti voglio bene. Verrò a cercarti fuori da qui, te lo giuro”, ha detto, descrivendolo come “un ragazzo meraviglioso, bello, intelligente, fantastico e rispettoso”.

Shaila non ha risparmiato critiche nemmeno agli altri coinquilini. In particolare, ha accusato Amanda Lecciso di bacchettarla per il linguaggio usato durante i suoi sfoghi. “Amanda mi bacchetta perché dico le parolacce mentre mi sfogo. Ma nemmeno gli auguri di Natale mi ha fatto Lorenzo! Sono fin troppo calma, al posto mio la gente esce fuori di testa”, ha dichiarato, aggiungendo di essere “scioccata e allibita” dal comportamento del coinquilino.

Le sue parole hanno dipinto Lorenzo come un concorrente che tenta di passare da vittima nonostante i suoi atteggiamenti distaccati. Shaila ha ribadito la sua decisione di non voler più avere a che fare con lui, chiedendo che si prenda le responsabilità delle sue azioni.

La sfuriata di Shaila ha immediatamente acceso il dibattito tra i fan del reality. Molti hanno commentato con ironia le sue dichiarazioni, definendo la scena un perfetto mix di dramma e comicità. “Shaila ci regala perle anche a Natale, ormai è la regina delle sceneggiate”, ha scritto un utente sui social. Altri, invece, hanno empatizzato con la sua frustrazione, riconoscendo la difficoltà di gestire relazioni complesse all’interno della Casa.

Anche il richiamo al suo ex fidanzato, Salvatore “Sasà” Monaco, ha catturato l’attenzione del pubblico. Molti si chiedono se il calciatore risponderà all’appello di Shaila una volta terminato il reality, dando un seguito a quello che sembra un vero rimpianto per una relazione finita.

La notte di Natale ha messo in evidenza non solo i conflitti tra Shaila e Lorenzo, ma anche le fragilità emotive della giovane concorrente. La sua dichiarazione di voler ricucire con Sasà Monaco aggiunge un ulteriore livello di emozione a una vicenda che unisce tensioni, rimpianti e autoironia.