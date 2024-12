Grande Fratello, Shaila Gatta rivela i messaggi tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes: tensioni e accuse nella Casa

Le dinamiche nella Casa del Grande Fratello si fanno sempre più intricate e l’ultimo episodio ha visto emergere una nuova polemica. Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia, ha rivelato dettagli inediti su uno scambio di messaggi avvenuto prima dell’inizio del reality tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes, scatenando reazioni accese e nuove tensioni.





Durante la puntata, sia Helena che Lorenzo hanno ammesso di essersi conosciuti prima di entrare nella Casa e di aver avuto un breve scambio su Instagram. È stata Helena a prendere l’iniziativa, contattando Lorenzo per chiedergli “protezione” e supporto durante l’avventura televisiva. Questa rivelazione ha sorpreso molti, poiché tali interazioni pre-reality potrebbero violare le regole del programma, che prevedono un inizio “pulito” per tutti i concorrenti.

Dopo la diretta, Shaila Gatta si è confidata con Yulia Bruschi, manifestando il suo disappunto per quanto emerso. “Io la cosa del cellulare la sapevo e l’ho protetto,” ha spiegato Shaila, riferendosi alla sua consapevolezza della chat tra Lorenzo e Helena. Tuttavia, nonostante fosse al corrente, l’ex velina si è detta profondamente infastidita dall’idea che questi messaggi siano diventati pubblici, mettendo a rischio la sua immagine e il rapporto con Lorenzo.

Nel dettaglio, Shaila ha riportato alcune delle frasi contenute nei messaggi tra Lorenzo e Helena, rivelando che i due si sarebbero scritti parole come: “Le nostre anime si sono incontrate” e “Abbiamo tante cose in comune. Sono felice che ci sei anche tu al Grande Fratello.” Parole che, secondo Shaila, sarebbero incompatibili con le critiche che Lorenzo ha successivamente rivolto a Helena, rendendo la situazione ancora più ambigua.

A complicare il quadro, Shaila ha rivelato un dettaglio che l’ha profondamente ferita: “Nel suo armadio Lorenzo ha vestiti di Helena e bigliettini scritti da lei. Ma se pensa cose non belle su di lei, perché non ha buttato tutto?” Questo particolare ha alimentato i suoi dubbi sulla sincerità di Lorenzo, che spesso le avrebbe assicurato di non avere alcun interesse verso Helena.

La questione ha sollevato interrogativi anche sul comportamento di Lorenzo, che, secondo Shaila, si sarebbe arrabbiato in passato per un confronto che lei aveva avuto con il suo ex, Javier, nonostante fosse un dialogo necessario per chiudere definitivamente quella relazione. “Io ho tolto tutte le cose di Javier. Lui invece mantiene i ricordi di Helena, e poi si arrabbia con me. Questo non è giusto,” ha dichiarato Shaila, visibilmente turbata.

Nel suo sfogo, Shaila non ha risparmiato critiche nemmeno a Helena, accusandola di manipolare le situazioni per trarne vantaggio. “Lei è arrivata con le sue paroline dolci e lui si è sciolto. È sempre quella che strumentalizza il passato per ottenere quello che vuole,” ha concluso l’ex velina.