Grande Fratello, Stefania Orlando affronta i coinquilini sulla pulizia: “Guarda che schifo”

L’ingresso di Stefania Orlando nella Casa del Grande Fratello non è passato inosservato, e la showgirl ha già preso in mano la situazione, mettendo in discussione le abitudini degli inquilini riguardo alla pulizia. Durante un momento in cucina, Stefania ha scoperto uno scenario che l’ha lasciata disgustata, scatenando una discussione accesa con i concorrenti.





Mentre era intenta a lavare i piatti, Stefania si è accorta che nel lavandino erano state lasciate tazze sporche e un filtro del tè abbandonato. Visibilmente contrariata, ha deciso di affrontare la questione con i coinquilini, sottolineando l’importanza di mantenere la cucina pulita e ordinata.

“Non è che uno chiede cose particolari, eh. Se mi faccio una tisana, mi piace, la bevo, e poi la pulisco”, ha detto Stefania, mostrando il filtro del tè abbandonato. “Almeno chi lo ha usato potrebbe buttarlo, no? Io non pretendo che tutti lo facciano, ma se già l’80% delle persone lo fa, siamo tutti più felici”.

Tommaso Franchi nel mirino

Il primo a trovarsi al centro della discussione è stato Tommaso Franchi, che si trovava in cucina al momento dello sfogo. Visibilmente imbarazzato, Tommaso ha cercato di giustificarsi, ammettendo che la pulizia è un problema ricorrente nella Casa: “È l’argomento di discussione da tre mesi a questa parte. Assolutamente, ha ragione. Oggi a pranzo si fa una partaccia”.

Anche Luca Calvani, presente durante il confronto, ha sostenuto Stefania, incoraggiandola a sensibilizzare il gruppo sull’importanza di mantenere gli spazi comuni puliti.

Un problema ricorrente nella Casa

La questione della pulizia nella Casa non è nuova. Già nelle settimane precedenti, i concorrenti si erano lamentati della mancanza di attenzione da parte di alcuni coinquilini, ma la situazione sembra essere peggiorata con il passare del tempo.

Stefania, che aveva già partecipato a una precedente edizione del Grande Fratello, non ha potuto fare a meno di notare la differenza di atteggiamento: “Rispetto alla mia edizione, questi concorrenti sono molto meno attenti alle pulizie”.

Il pubblico ha accolto con entusiasmo l’intervento di Stefania, elogiandola per aver affrontato una questione spesso ignorata. Su Twitter, molti utenti hanno espresso il loro sostegno alla showgirl, definendola una presenza necessaria per riportare ordine nella Casa.

“Stefania Orlando, finalmente qualcuno che dice le cose come stanno! Ci voleva”, ha scritto un utente. Un altro ha commentato: “La casa del GF è uno zoo, Stefania fa bene a metterli in riga”.

Non sono mancate, però, le critiche, con alcuni spettatori che hanno accusato Stefania di essere troppo autoritaria: “Va bene la pulizia, ma Stefania è entrata da poco e già comanda. Non esageriamo”.