Grave incidente sul lavoro a San Vittore: operai precipitano da 6 metri, un morto

Un tragico evento si è verificato a San Vittore del Lazio, in provincia di Frosinone, dove due operai sono stati coinvolti in un drammatico incidente sul lavoro. I due uomini stavano eseguendo lavori di manutenzione sul tetto di un capannone situato nell’area della Lamberet SpA, una nota azienda francese specializzata nella produzione di rimorchi-frigorifero. Durante l’intervento, entrambi sono precipitati da un’altezza di circa sei metri.





Purtroppo, uno dei due operai, un uomo di 53 anni di cui non è stata ancora resa nota l’identità, ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate. Secondo quanto emerso, il decesso sarebbe avvenuto prima che i sanitari riuscissero a trasportarlo in ospedale. Per il secondo operaio, invece, è stato richiesto l’intervento urgente di un’eliambulanza. Attualmente, le sue condizioni sono state definite gravi e rimane sotto osservazione medica.

Le prime ricostruzioni degli eventi indicano che i due lavoratori non erano dipendenti diretti della Lamberet SpA, ma facevano parte di una ditta esterna incaricata di eseguire interventi di manutenzione sui capannoni industriali dell’azienda. La Lamberet SpA, che possiede quattro stabilimenti produttivi tra Francia e Germania, è una delle principali realtà europee nel settore della carrozzeria frigorifera. La struttura di San Vittore del Lazio funge da centro tecnico per la manutenzione e la trasformazione, occupando una superficie complessiva di circa 4500 metri quadrati. Qui sono presenti un magazzino dedicato ai pezzi di ricambio e un’area di 3500 metri quadrati attrezzata per l’assistenza e la manutenzione dei veicoli.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i soccorritori con due ambulanze, oltre ai carabinieri della stazione di San Vittore del Lazio e agli ispettori della Asl di Frosinone. Le autorità hanno avviato indagini approfondite per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza sul lavoro previste dalla legge. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi.

Secondo alcune informazioni preliminari, l’incidente potrebbe essere stato causato da un cedimento strutturale del tetto o da una mancanza di adeguati sistemi di protezione individuale per i lavoratori impegnati nelle operazioni in quota. Tuttavia, sarà compito degli investigatori chiarire se vi siano state eventuali negligenze o violazioni delle normative vigenti.

La tragedia ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sull’importanza di adottare misure preventive efficaci per evitare episodi simili. “Ogni incidente sul lavoro rappresenta una sconfitta per la società e un richiamo alla necessità di rafforzare i controlli”, ha dichiarato un rappresentante sindacale locale che ha preferito rimanere anonimo.

La comunità locale è profondamente scossa dall’accaduto. “È una tragedia immensa che colpisce non solo le famiglie delle vittime, ma tutta la nostra comunità”, ha affermato un residente di San Vittore del Lazio. La morte dell’operaio di 53 anni ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari, mentre per il collega ferito si spera in una pronta ripresa.

Questo episodio si aggiunge a una lunga lista di incidenti sul lavoro che continuano a verificarsi in Italia. Secondo i dati più recenti dell’Inail, nel 2023 si è registrato un aumento delle denunce per infortuni sul lavoro rispetto all’anno precedente, evidenziando la necessità di interventi più incisivi in materia di prevenzione e sicurezza.

Le autorità competenti hanno sottolineato l’importanza di accertare eventuali responsabilità e garantire giustizia per le vittime. Gli ispettori della Asl sono al lavoro per analizzare i documenti relativi alla sicurezza forniti dalla ditta esterna e verificare se tutte le procedure previste siano state rispettate.

Nel frattempo, la Lamberet SpA ha espresso il proprio cordoglio per quanto accaduto, dichiarando: “Siamo profondamente addolorati per questa tragedia e ci stringiamo alle famiglie colpite. Stiamo collaborando pienamente con le autorità per fare luce sull’accaduto”.

La sicurezza sul lavoro rimane un tema cruciale e spesso sottovalutato. Gli esperti del settore sottolineano la necessità di investire maggiormente nella formazione dei lavoratori e nell’adozione di dispositivi di protezione adeguati, soprattutto in ambiti ad alto rischio come quello delle manutenzioni in quota.