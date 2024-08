Grave incidente sull’autostrada A1, un’autobus di turisti coinvolto in un guardrail: un decesso e quindici feriti

Si è verificato un grave incidente coinvolgente un pullman di turisti oggi sull’Autostrada A1, al chilometro 360 in direzione di Firenze, in prossimità di Badia al Pino. A bordo del veicolo si trovavano 25 persone.





L’incidente, avvenuto oggi domenica 4 agosto, ha visto il pullman impattare contro un guardrail, causando una vittima e circa 25 feriti. La collisione è stata registrata al chilometro 360 in direzione Firenze, nei pressi di Badia al Pino.

Gli aggiornamenti forniti tramite un tweet dai Vigili del fuoco segnalano la situazione: “Incidente stradale sulla A1, al km 360 in direzione Firenze all’altezza di Badia al Pino: coinvolto un pullman con 25 turisti. Un deceduto, 15 feriti. Intervento vigili del fuoco in corso per estricazione feriti. Sul posto elicotteri Arezzo e Bologna.” Le foto dell’operazione in autostrada sono state condivise sui social media.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti rimasti bloccati all’interno del pullman incastrato contro il guardrail, nonché la polizia stradale e il personale del 118. Rimangono da chiarire i dettagli della dinamica dell’incidente.

Secondo quanto riportato dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, i pazienti feriti sono stati trasportati negli ospedali di Arezzo, Siena e Valdarno. Giani è in contatto con Antonio D’Urso, direttore generale della Asl Toscana Sud-Est, il quale sta coordinando il piano Maxiemergenze 118 Arezzo.

Al momento, due persone risultano ricoverate in codice rosso, 11 in codice giallo e 12 in codice verde. Non sono ancora disponibili informazioni sulle generalità e sull’età delle persone coinvolte nell’incidente stradale.

In un altro incidente avvenuto oggi sull’Autostrada A1, nel tratto compreso tra Valdichiana e Chiusi in direzione Roma, si è registrato il decesso di una donna di 59 anni, mentre un’altra persona è rimasta ferita. Il tratto autostradale è stato chiuso alle 5:30 circa e riaperto poco prima delle 7:45. L’incidente, autonomo, è avvenuto all’altezza del chilometro 399. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.