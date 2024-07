Graziana si è suicidata gettandosi dal tetto con il bambino, la tristezza, la fine del matrimonio, il lutto del fratello: «Non era squilibrata»

Graziana Helga Todaro, una mamma di 40 anni, si è tragicamente tolta la vita insieme al figlio Manuel, di 6 anni, lanciandosi dal quinto piano del palazzo di Rimini dove vivevano i suoi genitori. Graziana stava attraversando un periodo di crisi, sia personale che familiare, e aveva confidato le sue difficoltà a una legale, esprimendo la volontà di separarsi dal compagno e di ottenere l’affidamento del figlio. Suo fratello, Gianluca Todaro, ha descritto la situazione come “molto particolare” e radicata in “ragioni profonde”.





Graziana aveva discusso con la famiglia dei problemi nel rapporto con il padre di Manuel e, con il loro supporto, aveva consultato l’avvocata Elena Guidi. Guidi ha riferito al Resto del Carlino di una “relazione ormai compromessa” e ha ricordato: “L’ho incontrata per la prima volta circa un mese fa e mi aveva subito esplicitato la volontà di interrompere la relazione con il compagno. Le cose non funzionavano più come un tempo e Graziana mi aveva chiesto un aiuto per la gestione delle pratiche legate all’eventuale affidamento del bambino. Il suo scopo era tutelare Manuel nel modo migliore per garantirgli un futuro felice. Tutto il resto, veniva per lei in secondo piano.”

Le preoccupazioni di Graziana per il figlio e il percorso intrapreso

Nonostante la sua determinazione a proteggere Manuel, Graziana non ha mostrato segni di voler compiere un gesto estremo. “Ci siamo rivisti circa dieci giorni fa. Ho trovato una donna lucida, molto coerente nelle sue affermazioni. Non c’erano segnali che potessero far presagire un simile gesto. Mi ha parlato di una situazione familiare particolare, le ho consigliato di rivolgersi al centro antiviolenza Rompi il silenzio per un confronto,” ha aggiunto Guidi.Graziana aveva effettivamente contattato il centro antiviolenza e aveva iniziato un percorso di psicoterapia da circa un mese. Il fratello Gianluca ricorda quanto fosse preoccupata per il benessere del figlio: “Graziana non era una pazza. Era una mamma dolce, premurosa e attenta, che amava suo figlio più di qualunque altra cosa: il suo unico interesse era che non gli mancasse nulla e che potesse avere una vita felice.”

La tragedia che ha sconvolto la comunità

La notizia della tragica fine di Graziana e Manuel ha sconvolto la comunità di Rimini e ha sollevato numerose domande sulla prevenzione del suicidio e sulla tutela delle madri in difficoltà. Secondo gli esperti, è fondamentale prestare attenzione ai segnali di allarme e offrire un supporto concreto alle donne che attraversano momenti di crisi, sia dal punto di vista legale che psicologico.

La necessità di un maggiore supporto per le madri in difficoltà

Questa tragedia pone l’accento sulla necessità di un maggiore supporto per le madri in difficoltà, sia dal punto di vista legale che psicologico. È importante che le istituzioni e la società civile lavorino insieme per creare una rete di sostegno che possa intercettare i segnali di disagio e offrire un aiuto concreto alle donne e ai bambini in situazioni di fragilità. Solo attraverso un impegno collettivo potremo evitare che tragedie come quella di Graziana e Manuel si ripetano in futuro.

La tragica fine di Graziana Helga Todaro e del figlio Manuel ha lasciato un vuoto incolmabile nelle vite di tutti coloro che li hanno conosciuti e amati. Graziana era una mamma premurosa e attenta, che ha lottato fino all’ultimo per garantire a Manuel un futuro felice. Purtroppo, il peso delle difficoltà familiari si è rivelato troppo grande da sopportare e ha portato a una scelta irreversibile. Questa tragedia ci ricorda l’importanza di prenderci cura gli uni degli altri, di essere attenti ai segnali di disagio e di offrire un supporto concreto a chi attraversa momenti di crisi. Solo così potremo onorare la memoria di Graziana e Manuel e costruire un mondo in cui ogni mamma e ogni bambino possano sentirsi al sicuro e amati.