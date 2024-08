Gregorio Paltrinieri ha ottenuto un grande risultato vincendo la medaglia d’argento nei 1500 metri. Questo porta a venti il totale delle medaglie vinte dall’Italia alle Olimpiadi

Prestazione straordinaria di Gregorio Paltrinieri che dopo aver vinto il bronzo negli 800 ha conquistato la medaglia d’argento nei 1500. Questa è la medaglia numero 20 per l’Italia. Oro e record del mondo per l’americano Bobby Finke.





Gregorio Paltrinieri ha fatto un grande risultato. Il nuotatore italiano nei 1500 ha vinto la medaglia d’argento. È la seconda medaglia per lui in queste Olimpiadi e diventa il nuotatore con il maggior numero di medaglie ai Giochi. L’oro va all’americano Bobby Finke, che stabilisce anche il record del mondo. Finke vince l’oro e realizza il record del mondo nei 1500 mentre Greg ottiene l’argento.

Paltrinieri era tra i favoriti, ma si pensava che il successo fosse quasi certo per l’irlandese Wiffen, campione degli 800. Tuttavia, l’irlandese chiude terzo. Finke parte velocissimo e Paltrinieri lo segue. Rimangono così praticamente per quasi tutti i 1500 metri. L’americano è sempre in testa, Greg ci prova e si avvicina a meno di un secondo, poi il secondo lo supera di poco.

Il sogno dell’oro rimane fino alla fine, ma Finke è più forte e ottiene anche il record del mondo. Oro per gli Stati Uniti, argento per Paltrinieri, che conquista la quinta medaglia della sua carriera olimpica.