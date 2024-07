Guenda Goria diventa mamma: è arrivato Noah, il primogenito con Mirko Gancitano

La notizia della nascita di Noah, il primo figlio di Guenda Goria e Mirko Gancitano, è stata annunciata con emozione dalla neo mamma attraverso un post su Instagram. La ex gieffina ha condiviso la sua felicità con i suoi follower, descrivendo l’emozione di sentire il cuore battere così forte.





Una nuova vita, una nuova gioia: Guenda Goria annuncia la nascita di Noah

Guenda Goria e Mirko Gancitano hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, annunciando la lieta novella con una dolce dedica su Instagram. La coppia ha vissuto momenti difficili, tra cui un intervento chirurgico per una gravidanza extrauterina nel 2022, ma ora sorride accanto al loro piccolo miracolo, Noah.

I momenti emozionanti prima del parto: l’annuncio della nascita di Noah

Con un toccante video, Guenda Goria ha condiviso con i suoi follower i momenti emozionanti vissuti prima del parto, circondata dall’amore della sua famiglia. La neo mamma ha espresso la sua gioia nel sentire battere il cuore così forte e ha presentato al mondo il suo piccolo miracolo, Noah. La conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta e il papà Amedeo hanno condiviso la felicità della neo mamma, accogliendo con amore il nuovo arrivato.

I messaggi di congratulazioni per la neo mamma e il neo papà non si sono fatti attendere, con amici e parenti che hanno espresso tutto il loro affetto per questa meravigliosa notizia.

La gioia di diventare genitori: l’annuncio della gravidanza e la storia di Guenda Goria

Guenda Goria e Mirko Gancitano avevano annunciato la gravidanza a inizio anno, dopo aver affrontato momenti difficili legati alla fertilità. La neo mamma ha raccontato di aver vissuto un vero e proprio miracolo, riuscendo a rimanere incinta nonostante le difficoltà incontrate. La notizia della nascita di Noah ha riempito di gioia non solo la famiglia, ma anche tutti coloro che hanno seguito il percorso di Guenda e Mirko verso la realizzazione del loro sogno di diventare genitori.

La nascita di Noah rappresenta un momento di grande felicità per Guenda Goria e Mirko Gancitano, che ora possono godersi la meravigliosa avventura della genitorialità insieme al loro piccolo miracolo.