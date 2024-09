“Ha chiesto una cifra incredibile” Fedez e Ferragni: il faccia a faccia si trasforma in una commedia. Chiara svela agli avvocati di avere milioni in banca.

La separazione tra Fedez e Chiara Ferragni si trasforma in un incontro surreale, con richieste economiche sorprendenti e rivelazioni inaspettate durante il confronto legale.





La questione tra Fedez e Chiara Ferragni sembrava destinata a rimanere confinata ai dettagli più rilevanti, ma ieri ha avuto luogo il primo incontro significativo riguardo alla separazione e agli aspetti economici da definire. Questo confronto è avvenuto dopo cinque anni di matrimonio e alla fine di una delle storie d’amore più seguite sui social network.

Federico, convinto che l’incontro fosse privato e riservato, sperava di ottenere un comunicato congiunto che potesse tranquillizzare l’opinione pubblica e contenere eventuali notizie false sulla loro vita familiare, in particolare sulla custodia dei loro figli. Tuttavia, nonostante le intenzioni di Fedez, Chiara ha deciso di non optare per un comunicato unito e ha contattato due giornalisti a lei vicini, alimentando ulteriormente il clima di tensione.

Chiara ha scelto di rifugiarsi in Deianira Marzano e Gabriele Parpiglia, figure note nel panorama del gossip italiano, ma con una reputazione non sempre impeccabile. Deianira, controversa influencer e venditrice di prodotti, è stata criticata per il suo modo di fare e le notizie superficiali che fornisce. Dall’altra parte, Parpiglia ha visto la sua carriera andare in declino, trovandosi cacciato da diversi programmi di successo e ora ridotto a cercare visibilità sui social.

Lo scenario si complica quando Parpiglia pubblica affermazioni poco chiare riguardo agli accordi di mantenimento, confondendo le informazioni e contraddicendosi. Mentre sostiene che Fedez non dovrà contribuire finanziariamente, simultaneamente afferma che l’artista s’impegnerà a coprire le spese di istruzione e salute dei figli. Questo tipo di informazione fuorviante ha reso necessario chiarire i fatti sulla situazione economica di Fedez e Chiara.

Durante l’incontro di ieri pomeriggio, si sono riuniti nello studio dell’avvocato Missaglia: erano presenti Federico con la sua squadra legale e Chiara con la madre al suo fianco. L’atmosfera era tesa, segnale di rapporti freddi tra i due ex coniugi. Nonostante precedenti tentativi di riconciliazione, come riavvicinamenti sui social e videochiamate con i figli, le cose erano peggiorate, culminando in nuove liti e malintesi.

Chiara, seduta di fronte ai legali, ha avanzato una richiesta sorprendente: 20.000 euro al mese per il mantenimento. Gli avvocati di Federico, tuttavia, hanno contestato questa cifra, sottolineando che lui già provvede al benessere dei figli e che Chiara ha costruito la sua carriera sull’emancipazione femminile. Eppure, richiedere un mantenimento simile mette in discussione il concetto di indipendenza di Chiara.

Oltre a ciò, la richiesta appariva incoerente. Gli avvocati hanno chiesto chiarimenti sui calcoli che avevano portato Chiara a quella cifra, ma sia lei che il suo legale non hanno saputo fornire giustificazioni plausibili. Al contrario, gli avvocati di Fedez hanno proposto un’importo compreso tra 5.000 e 6.000 euro al mese.

Rivelazioni inaspettate durante le trattative

Tuttavia, Chiara, nel tentativo di giustificare la sua richiesta, ha fatto un’affermazione clamorosa che ha spiazzato tutti: “Ho svariati milioni di euro nel mio conto in banca”. Questa dichiarazione ha messo in seria discussione la validità della sua richiesta, creando imbarazzo e tensione nell’aula di conciliazione. La rivelazione ha fatto crollare il tentativo di mantenere un’immagine unita e cooperativa.

L’effetto immediato? Le dichiarazioni di Chiara hanno generato confusione e abbattuto il suo tentativo di negoziazione. Fedez risulta impegnato a coprire tutte le spese legate ai figli, evidenziando che spende più di quello che la Ferragni vorrebbe lasciar intendere, dato che trascorre meno tempo con loro.

È fondamentale ricordare che la legge stabilisce chiaramente che un genitore non può rinunciare al mantenimento per il proprio figlio, essendo questo un diritto inviolabile. Tuttavia, sarebbe plausibile considerare un diverso tipo di accordo, dove il mantenimento sarà diviso in base al tempo che i figli trascorrono con ciascun genitore e le spese straordinarie saranno condivise equamente.

Alla fine, il confronto legale potrebbe portare a risvolti imprevisti, dimostrando ancora una volta quanto sia complesso gestire una separazione, specialmente quando sono coinvolti i figli. Non resta che attendere gli sviluppi futuri e vedere come si risolverà questa situazione intricata.