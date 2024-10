I migliori minestroni surgelati da acquistare al supermercato: la classifica di Altroconsumo

Un recente studio condotto da Altroconsumo ha esaminato i migliori minestroni surgelati presenti sul mercato, analizzando 11 prodotti di diverse marche distribuite nei supermercati. La valutazione si è concentrata su vari fattori, come la qualità degli ingredienti e la presenza di sostanze nocive, culminando in una classifica che ha visto primeggiare il marchio Esselunga.

Il minestrone, simbolo della cucina italiana e della dieta mediterranea, rappresenta un’opzione nutriente e versatile, particolarmente apprezzata durante la stagione invernale. Tuttavia, con l’ampia gamma di scelte disponibili nei supermercati, è fondamentale sapere come orientarsi per scegliere i prodotti migliori.





Criteri di valutazione dei migliori minestroni surgelati

Altroconsumo ha analizzato un selezionato numero di minestroni surgelati, esclusivamente composti da verdure a pezzetti, da condire a piacere. Ogni prodotto è stato valutato con un punteggio da 1 a 100, considerando diversi parametri: il gusto, la qualità degli ingredienti, la presenza di sostanze nocive e il rapporto qualità-prezzo.

I risultati della ricerca rivelano un quadro non così incoraggiante. Sebbene tutti i prodotti analizzati siano risultati microbiologicamente sicuri, ben sette di essi contengono sostanze potenzialmente dannose, sebbene nei limiti di legge. La qualità e l’equilibrio delle verdure variano significativamente fra i marchi, sollevando interrogativi sulla genuinità dei minestroni surgelati disponibili in commercio.

Classifica dei migliori minestroni surgelati secondo Altroconsumo

La classifica di Altroconsumo ha evidenziato il marchio Esselunga, già noto per la sua richiesta qualità in altri ambiti, come i panettoni. Il suo “Minestrone 15 verdure” ha ottenuto ben 72 punti, risultando il “migliore del test”. Secondo Altroconsumo, questo prodotto ha eccelso nella prova di assaggio e ha superato brillantemente anche le analisi di laboratorio, risultando privo di pesticidi pericolosi.

Al secondo posto troviamo il “Minestrone Classico La Valle degli Orti”, che ha ottenuto 69 punti e si distingue per un ottimo compromesso qualità-prezzo, costando circa 4 euro per 850 grammi. Il podio è completato da “Freshona” di Lidl, che con il suo “Minestrone 16 verdure” si è meritato il titolo di miglior acquisto, grazie al prezzo contenuto di 1,95 euro per 1 kg e all’assenza di pesticidi.

Di seguito, la classifica completa dei migliori minestroni surgelati con le relative valutazioni di Altroconsumo: